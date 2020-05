La quarta puntata di Vivi e lascia vivere andrà in onda giovedì 14 maggio 2020 alle ore 21:15 su Rai 1. La fiction sta riscuotendo grande successo tra il pubblico e i prossimi episodi si preannunciano entusiasmanti e ricchi di colpi di scena.

Gli spoiler della prossima puntata raccontano che Giada (Silvia Mazzieri) scoprirà le menzogne della madre Laura (Elena Sofia Ricci) circa la morte del padre, il quale invece si rivelerà essere vivo e vegeto. Dopo aver scoperto la verità, la Ruggero verrà lasciata sola proprio dalla figlia, decisamente scossa per le reiterate bugie della madre.

Toni avrà un malore e Laura andrà a trovarlo in clinica

Durante i primi sei episodi della fiction Rai è stato evidenziato il rapporto che lega Toni e Laura, conosciutisi nel 1987 a Viareggio, malgrado vi siano ancora diversi segreti che verranno allo scoperto delle loro frequentazioni giovanili. A fronte di ciò, nella quarta puntata i rapporti tra i due arriveranno ai ferri corti tanto che la Ruggero deciderà di tagliarlo fuori dalla propria società.

Improvvisamente, però, Toni (Massimo Ghini) avrà un malore e verrà ricoverato in una clinica e, quando Laura verrà a conoscenza della spiacevole notizia, non esiterà a correre in ospedale per fargli visita e sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Giada a Tenerife incontra il padre

Le Anticipazioni Tv della quarta puntata di Vivi e lascia vivere svelano che Giada comincerà a dubitare dell'atteggiamento mutevole della madre Laura dopo la presunta morte del padre e, per vederci più chiaro, deciderà di indagare in solitaria per giungere alla verità. Pertanto la ragazza va a Tenerife, dove incontra il padre, rendendosi conto che l'uomo sta bene e vive lì con un'altra donna.

Quando poi la ragazza torna a Napoli, la madre non potrà più mentire di fronte all'evidenza dei fatti e racconterà tutta la verità ai figli. Questi ultimi, scossi ed amareggiati, non saranno disposti a perdonarla e senza remore andranno via di casa.

Come se non bastasse, dopo essere stata abbandonata dai figli, Laura non godrà più del sostegno di socie ed amiche che decideranno di voltarle le spalle.

A sostenerla, invece, resterà Toni, che si appresterà verso la via della guarigione dopo il malore causato dalla frenesia e dallo stress quotidiano.

Intanto, Nina sembrerà avvicinarsi sempre di più ad Andrea, il ragazzo che abita nella casa in cui lei assieme alle amiche intendevano introdursi per rubare.

In attesa della messa in onda della quarta puntata, chi volesse guardare le tre puntate di Vivi e lascia Vivere andate in onda sinora, potrà farlo accedendo alla piattaforma streaming Rai Play.