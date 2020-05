Sta catalizzando l'attenzione del pubblico di Uomini e donne l'Alchimista: è questo il nickname che si è attribuito il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate. Conosciuto attraverso la chat mentre andava in onda la formula della conoscenza a distanza dovuta all'emergenza sanitaria in corso, il giovane ha continuato a mantenere il segreto sulla sua identità anche una volta rientrati in studio. Infatti, tutti gli incontri con la tronista sono avvenuti mentre il giovane portava una maschera ma, nonostante ciò, Giovanna è apparsa davvero molto presa. Il web si è scatenato per cercare di capire chi si nasconda realmente dietro l'Alchimista: secondo le indagini di Fanpage si tratterebbe di Davide Basolo.

Chi è Davide Basolo?

Tante le coincidenze che fanno pensare che Davide Basolo, bartender ligure, sia il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate. A farlo notare è stato il sito Fanpage: i tatuaggi che si intravedono nel filmati mandati alla Abate da Alchimista e quelli che compaiono sul profilo Instagram del giovane sembrano coincidere. Non solo. A quanto pare Davide ha lavorato a Formentera come dichiarato anche dall'Alchimista in chat. Inoltre, l'ex di Basolo ha inviato un messaggio su Instagram, con tanto di maschera come emoticon, che farebbe pensare proprio che l'identità del giovane non sia più così misteriosa.

Contattato da Fanpage, Davide non si è reso disponibile per rispondere alle domande del portale di informazione.

Questo silenzio e questa assenza di smentita fa pensare che, dopo tanti indizi circa l'identità dell'Alchimista, finalmente si sia giunti alla verità. In ogni caso, a breve il giovane dovrà togliere la maschera e svelarsi: cosa penserà Giovanna?

Alchimista corteggia Giovanna Abate

La maschera di Dalì, in questo momento, tiene banco a Uomini e Donne: l'Alchimista è stato capace di rendersi protagonista del dating show di Canale 5 in poche puntate.

Giovanna Abate non ha mai nascosto di essere molto attratta dal misterioso corteggiatore tanto da aspettare con ansia le esterne e da accettare che ancora il giovane non si mostri a lei. Nulla si sa con certezza dell'Alchimista ma dal momento in cui ha fatto la sua comparsa sullo schermo, il popolo del web ha cercato tutte le somiglianze e le differenze con altri volti noti che sono passati dallo studio della trasmissione della De Filippi.

Se inizialmente si era pensato che si trattasse di Sammy o di Alessandro Graziani, entrambi alla corte di Giovanna, successivamente sono giunte le smentite dei diretti interessati. Allo stesso modo è giunta via social la smentita di Manuel Galiano che era stato preso in considerazione come possibile 'Alchimista'. Adesso non resta che attendere il momento in cui il ragazzo misterioso toglierà la maschera e vedere come reagirà la bella Giovanna.