Nella telenovela iberica Una vita non mancano mai momenti passionali e ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che il pubblico italiano vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, rivelano che scoppierà l’amore tra due personaggi. Precisamente nel capitolo numero 1.000 i telespettatori assisteranno al primo bacio tra Ramon Palacios (Juanma Navas) e la domestica Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Quest’ultima si getterà tra le braccia del ricco borghese proprio quando sarà in procinto di lasciare per sempre Acacias 38.

Una Vita, spoiler: Felipe e Ramon fanno pace, Carmen si confida con Fabiana

Negli episodi andati in onda in Spagna lo scorso anno per via della differenza di trasmissione tra la rete nostrana e iberica, e che occuperanno Canale 5 nel periodo estivo nascerà una nuova coppia. Tutto comincerà quando Ramon, dopo essere stato parecchie volte accusato da Felipe di essere un assassino, troverà il coraggio di dire la verità. Il Palacios farà sapere all’avvocato che sua moglie Celia perse la vita nel disperato tentativo di sottrargli la piccola Milagros. A questo punto il ricco borghese, dopo aver dimostrato la sua innocenza al suo vecchio amico, organizzerà una messa in memoria di Trini e della Alvarez Hermoso.

L’avvocato, sotto lo sguardo di tutti coloro che ricorderanno le due defunte donne, perdonerà il padre di Antonito, ma non svelerà che la sua compianta moglie si era macchiata dell’omicidio della Crespo. Ramon, invece, nel bel mezzo della cerimonia, ringrazierà tutti coloro che l’hanno sostenuto dopo la sua scarcerazione, soprattutto la domestica Carmen: il gesto dell’uomo farà rimanere senza parole Susana e Rosina.

In seguito l’ex inserviente di Samuel inizierà a rendersi conto di provare qualcosa nei confronti del Palacios, visto che si confiderà con Fabiana. Grazie ai consigli di quest’ultima, la Sanjurjo deciderà di capire se anche Ramon è interessato a lei. Quest’ultimo però, oltre a dire a Carmen di considerarla soltanto un’amica, le sottolineerà di non essere ancora pronto a dimenticare la sua defunta moglie.

La morte di Samuel, la Sanjurjo e il Palacios si baciano

La Sanjurjo completamente affranta arriverà a prendere una drastica decisione, dato che sarà intenzionata ad abbandonare il quartiere spagnolo in fretta per non soffrire ancora. Dopo aver salutato Genoveva, appena rimasta vedova del marito Samuel, la domestica metterà al corrente soltanto Fabiana della sua partenza e le darà una missiva da far avere a Ramon quando lei non si troverà più ad Acacias 38. Quest’ultimo dopo aver letto le parole scritte dall’inserviente farà chiarezza su ciò che prova nei confronti della stessa, fino a capire di amarla. Il ricco borghese non ci penserà due volte a raggiungere la Sanjurjo per impedirle di fuggire.

Il padre di Maria Luisa quando si troverà faccia a faccia con Carmen, le sarà grato per l’ennesima volta per averlo supportato quando tutti gli abitanti lo ignoravano. Inoltre il Palacios sceglierà di essere sincero con l’inserviente dichiarandole apertamente il suo amore, pur facendole presente di essere stato un po’ frenato per rispettare la sua compianta Trini. Carmen sorprenderà Ramon con un bacio appassionato nell’istante in cui le chiederà di tornare nella cittadina iberica con lui. Infine il Palacios e la domestica si frequenteranno come due fidanzati, ma per il momento decideranno di nascondere la loro relazione a tutti.