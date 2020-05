Continua a tenere banco al trono over di Uomini e donne la conoscenza, che si sta facendo sempre più approfondita, tra Sirius, alias Nicola Vivarelli, e Gemma Galgani. Nonostante la grande differenza d'età, il giovane ventiseienne pare convinto della sua scelta di corteggiare la dama torinese, che apprezza da diversi punti di vista. Tale convinzione è parsa ancora più evidente nell'intervista che Sirius ha rilasciato al magazine ufficiale del dating show, nella quale ha ribadito che se per parlare d'amore è ancora presto, attende con ansia il momento in cui potrà stringere forte Gemma e guardarla negli occhi da vicino.

Sirius: 'Consapevole che avrei suscitato critiche'

'Ho iniziato a conversare con lei - ha affermato Sirius parlando di Gemma - consapevole che questo avrebbe suscitato non poche critiche'. Così Nicola Vivarelli ha iniziato la sua intervista a Uomini e Donne Magazine, aggiungendo che la Galgani gli suscitava belle emozioni già quando la guardava in trasmissione da casa. Il ventiseienne ha detto che se un uomo sta con una ragazza molto più giovane ciò non fa scalpore, ma lui non vuole dare retta ai pregiudizi. Sirius pare pronto ad andare contro tutto e tutti per dimostrare che il suo interesse per la torinese è reale.

Nicola, che ha tenuto a precisare che il suo lavoro, oltre a metterlo in contato con culture e modi di pensare differenti, l'ha portato a stare lontano da casa e maturare molto velocemente, si è detto pronto ad accettare critiche ma purché siano costruttive.

D'altra parte Vivarelli si è sempre relazionato con tutti in trasmissione, tenendo testa in maniera educata anche a Tina Cipollari.

Nicola attende di poter stare vicino a Gemma

Dopo aver sostenuto che la madre è felice se lui è felice, Sirius ha raccontato di come procede la sua conoscenza con Gemma, la quale da parte sua pare disposta a farsi corteggiare dal ventiseienne.

'Chiacchierare è ormai diventato spontaneo', ha affermato Nicola, aggiungendo che durante le loro conversazioni lui ripete sempre che è lì per lei.

'Quando arriverà il giorno in cui potremo stare più vicini, sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forti le mani', ha proseguito Vivarelli che ha precisato di non avere alcun interesse per le altre dame, tra cui anche Valentina Autiero che invece ha manifestato una certa curiosità nei suoi riguardi.

'Parlare di amore adesso è prematuro, siamo l'uno nei pensieri dell'altra', ha concluso Sirius la sua intervista. Insomma, pare che Nicola sia sincero nei confronti della dama del trono over, non resta che attendere il momento in cui potranno avvicinarsi e capire se una relazione tra di loro, a dispetto di ogni critica, possa nascere davvero.