Secondo le ultime anticipazioni della soap americana "Beautiful", nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a sabato 30 maggio su Canale 5 ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, Bill non si arrenderà e farà di tutto per convincere Katie a sposarlo. La donna però non crederà che i sentimenti dell'uomo siano sinceri e quindi deciderà di metterlo alla prova.

Invece, Liam cercherà in tutti i modi di allontanare Hope da Thomas.

Bill preparerà un gesto romantico per Katie

Liam sarà furioso perché sarà sempre più convinto che il Forrester stia plagiando la Logan approfittando del momento doloroso di entrambi.

Proprio per questo motivo, il Forrester affronterà la donna e la implorerà di non lasciarsi influenzare da Thomas che sta usando il figlio per arrivare a lei.

Intanto, Bill sarà molto pentito per aver fatto naufragare l'unione con Katie e quindi vorrà sistemare le cose tra di loro al più presto. Nel frattempo però la donna non sarà convinta delle buone intenzioni dell'uomo e continuerà a non fidarsi. In particolare, la Logan deciderà di mettere lo Spencer alla prova e preparerà un piano diabolico per scoprire le sue vere intenzioni. Quest'ultimo sarà sempre più frustrato e si confiderà con Justin, confidandogli il gesto romantico preparato per Katie. Inoltre dirà al Barber che la Logan ha rifiutato la proposta di convolare a nozze.

Lo Spencer non cederà al corteggiamento di Shauna

Katie elaborerà il suo piano per mettere alla prova Bill: in sostanza Shauna dovrà sedurre l'uomo, in base alla sua reazione sarà quindi possibile capire se i suoi sentimenti per la Logan siano sinceri o solo frutto di ostinazione. Intanto, la donna si nasconderà, in modo tale da assistere di nascosto alla scena da lei elaborata.

Poco dopo, Shauna sfodererà tutto il proprio fascino e proverà a far cadere lo Spencer tra le sue braccia, grazie alle sue tecniche di seduzione. A sorpresa, il tentativo fallirà miseramente in quanto l'imprenditore sarà convinto dei suoi sentimenti per Katie e non vorrà cedere alla corte della Fulton.

Successivamente, la donna farà sapere alle sorelle Logan e al Barber l'esito del suo esperimento. Intanto, Katie sarà molto lusingata dalla scena a cui avrà assistito e così andrà da Bill e gli confesserà di averlo messo alla prova.

Non rimane che attendere la messa in onda delle prossime puntate della soap opera americana Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende delle famiglie Logan, Forrester e Spencer.

Intanto chi non avesse avuto modo di vedere tutti gli episodi in occasione della prima messa in onda su Canale 5, potrà recuperarli sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.