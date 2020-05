Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera iberica "Una vita", ambientata nella Spagna cittadina dei primi decenni del '900. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 maggio 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle bugie di Cinta, sulla paura che i Dominguez avranno del fantasma di Celia, sui problemi di integrazione di Genoveva e sui litigi fra Felipe e Ramon.

Susana boicotta la bottega di Lolita

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Felipe deciderà di umiliare Ramon davanti a tutti i loro vicini, accusandolo per l'ennesima volta di essere l'assassino di sua moglie Celia. A quel punto, Liberto interverrà nel confronto e sederà la discussione fra i due uomini. Nel frattempo, Lolita discuterà con Susana perché quest'ultima continua a chiedere alle loro vicine di non comprare nella bottega Sueno de Cabrahigo. Cinta conoscerà Marcelina e Fabiana e gli chiederà informazioni sull'ambiente artistico della loro città.

Samuel organizzerà una nuova merenda in cui inviterà i suoi vicini di casa per chiedergli maggiore rispetto nei confronti di sua moglie.

Lucia dichiara di amare ancora Telmo

Arantxa inizierà a sospettare che Cinta non si rechi realmente in biblioteca tutti i giorni come invece racconta ai suoi genitori. Nonostante sia ancora innamorata di Telmo, Lucia deciderà di allontanarlo per il bene di suo figlio Mateo e per evitare possibili vendette da parte di suo marito Eduardo.

Genoveva riuscirà a trovare il modo giusto per attirarsi le simpatie di Susana e Rosina. Dopo aver saputo che Celia è stata uccisa in casa loro, Bellita e Josè decideranno di andare a dormire in hotel per timore di incontrare il fantasma della defunta. Lucia confesserà ad Ursula di non aver mai smesso di amare Telmo negli ultimi dieci anni, mentre Genoveva invierà dei soldi alla sua amica Marlen ignorando i consigli di Samuel e facendolo infuriare.

Per colpa della cattiva pubblicità di Susana, Lolita inizierà ad avere alcuni problemi finanziari legati alla bottega. Josè e Bellita metteranno in vendita il loro appartamento perché la cantante inizierà a vedere ovunque il fantasma della povera Celia. Emilia vedrà Cinta parlare con don Mariano e le chiederà spiegazioni in merito. Mateo rivelerà a Telmo di essere in procinto di festeggiare il suo decimo compleanno, spingendo l'ex religioso a pensare di poter essere il padre del piccolo. Marcelina cercherà di sedurre Jacinto per avere un figlio da lui, mentre i Dominguez mediteranno di chiamare un esorcista per scacciare via il fantasma di Celia.