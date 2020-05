Arrivano le nuove anticipazioni della nota soap opera tedesca "Tempesta d'amore", ambientata in un lussuoso albergo nei dintorni di Monaco di Baviera. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 maggio 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di Michael al lavoro, sull'iniziativa di Lucy di regalare soldi ai suoi conoscenti e sulla cena organizzata da Christoph in onore di Tim.

Werner in cerca dei suoi soldi

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che, dopo essersi scontrata con Christoph, Annabelle verrò operata ad una spalla da Michael. Nel frattempo, Tim rivelerà a Franzi che il suo sogno nel cassetto è quello di aprire un club di polo. Werner si procurerà un cane cinofilo di nome Argo per localizzare i soldi che lui consegnò ad Annabelle per la compravendita delle azioni del Furstenhof. Christoph si arrabbierà moltissimo quando verrà a sapere che il dottor Borg ha chiesto al tribunale di revocargli la tutela legale di Annabelle.

Franzi individuerà un terreno perfetto per la realizzazione del club di polo e lo mostrerà a Tim. Michael si convincerà di essere l'unico responsabile delle complicazioni avute da Annabelle nel corso dell'intervento e si scaglierà contro Natascha. Dopo aver trovato un milione di euro nel bosco, Lucy inizierà a fare delle donazioni anonime a tutti i suoi conoscenti.

Natascha parte per Amburgo

Christoph organizzerà una fastosa cena per festeggiare l'ingresso di Tim nella famiglia, ma le cose non andranno come lui si sarebbe aspettato.

Molti abitanti di Bichlheim verranno a sapere dell'esistenza di un misterioso benefattore in paese, senza sapere che, in realtà, quest'ultimo è Lucy. Bela si offrirà come insegnante di ballo quando verrà a sapere che Jessica e Henry hanno intenzione di prendere lezioni insieme. Natascha partirà immediatamente per Amburgo quando verrà a sapere che il suo anziano padre sta davvero male. Nel corso della cena con Christoph e Linda, Tim scoprirà che all'epoca del suo rapimento suo padre non volle pagare il riscatto per liberarlo.

A quel punto il giovane abbandonerà la riunione di famiglia e fuggirà via per stare un po' da solo. Nel frattempo, Lucy inizierà a preoccuparsi quando scoprirà che il denaro che ha trovato potrebbe essere di proprietà di Christoph. Dopo essere fuggito dal Furstenhof, Tim parlerà con Paul e con Franzi che era già al corrente del suo passato.

Paul inizierà a lavorare come fisioterapista all'ospedale, mentre Henry e Jessica si recheranno alle loro prime lezioni di ballo con Bela. Valentina si preoccuperà moltissimo quando Fabien non risponderà alle sue chiamate. Le sue paure però si placheranno quando il fidanzato si presenterà alla sua porta inaspettatamente.