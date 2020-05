Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Una Vita. La TV Soap iberica, al momento, va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, alle 14.10. Precedentemente, vi era anche l'appuntamento della domenica, ma Mediaset ha deciso di sospenderlo per mandare in onda le repliche di Casa Vianello.

Durante la settimana, gli spettatori potranno assistere a moltissimi colpi di scena che non potranno fare a meno di suscitare intense emozioni: Samuel parlerà con i vicini del suo rapporto con Genoveva, Lucia ammetterà di essere ancora innamorata di Telmo e Cintia mentirà ai suoi genitori.

Ecco cosa accadrà nelle puntate di Una vita, in onda dall'11 al 15 maggio.

Una Vita, anticipazioni fino al 15 maggio: Genoveva vende un costoso vaso

Nelle puntate di Una Vita dall'11 al 15 maggio, Samuel deciderà di fare qualcosa per aiutare Genoveva ad ambientarsi nel quartiere. Infatti, inizierà a provare una forte insofferenza per questa situazione e inviterà i vicini di casa per chiedergli di rispettare sua moglie. Cercherà di addolcire gli animi raccontando, anche, particolari importanti sulla loro storia d'amore e sul loro primo incontro.

Successivamente, Genoveva invierà a Marlene, una sua carissima amica francese, i ricavati provenienti dalla vendita di un prezioso vaso. Samuel si infurierà moltissimo perché la donna, invece di consultarlo, ha pensato di agire per conto suo.

Trame episodi di Una Vita dall'11 al 15 maggio: Lucia si allontana da Telmo

Negli episodi di Una Vita fino al 15 maggio, Felipe continuerà ad accusare Ramon della morte di Celia. Non smetterà di mostrare tutto il suo odio, anche in pubblico. L'uomo, sorprendentemente, rifiuterà di difendersi e questo spingerà Antonito ad allontanarsi da lui perché non riuscirà più a sopportare il suo atteggiamento.

Intanto, Lucia parlerà con Ursula e le dirà che il suo amore per Telmo è ancora molto forte, nonostante sia una donna sposata. Ella deciderà di allontanare l'amore della sua vita soprattutto per difendere il piccolo Mateo,.Infatti, Eduardo potrebbe usare il bambino per vendicarsi dei comportamenti di Lucia.

Telmo potrebbe essere il padre di Mateo

Gli spoiler delle puntate di Una Vita dall'11 al 15 maggio rivelano che Cintia non avrà un rapporto molto trasparente con i suoi genitori. La giovane, infatti, dirà di recarsi tutti i giorni in biblioteca, ma Arantxa capirà che, in realtà, non è così.

Nel frattempo, Bellita e Josue Miguel scopriranno che nella loro attuale abitazione c'è stato un omicidio: quello di Celia! Davanti all'idea che il fantasma di Celia sia tornato per chiedere giustizia, decideranno di trascorrere una notte in hotel. Questa però sarà solo una soluzione temporanea: l'unico modo per liberarsi per sempre di quella casa sarà venderla! Valuteranno anche l'idea di chiamare un esorcista per far benedire l'abitazione.

Intanto, Telmo parlerà con Mateo e scoprirà che il bambino è in procinto di compiere i dieci anni d'età. Non tarderà a rendersi conto che potrebbe essere lui il padre del piccolo e chiederà spiegazioni a Ursula. Quest'ultima, però, negherà fermamente questa possibilità e non darà adito ai dubbi dell'uomo.