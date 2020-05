Al momento i telespettatori de Il Paradiso delle Signore si devono accontentare della messa in onda delle repliche della quarta stagione della soap Rai, in quanto il finale di stagione non è stato ancora registrato.

Nel frattempo, alcuni degli attori dello sceneggiato hanno concesso delle interviste, nelle quali hanno fatto delle anticipazioni. L'attrice Federica De Benedittis, interprete di Roberta Pellegrino, è stata intervistata da DiPiù Tv, dove ha svelato che ci sarà il sospirato confronto con Federico Cattaneo; mentre Giulia Arena (alias Ludovica Brancia) ha dichiarato ai microfoni DiLei, che ci saranno molti colpi di scena sulla sua particolarissima gravidanza.

Il Paradiso delle Signore: Federica De Benedettis svela che Roberta riuscirà ad incontrare Federico

In attesa di rivedere gli attori tornare sul set, i fans sono curiosi di sapere cosa accadrà nelle ultime puntate della soap opera, che coincideranno con il finale della quarta stagione.

A tal proposito, Federica De Benedittis, che dall'inizio ha indossato la divisa verde delle "Veneri" del Paradiso, ha rivelato a DiPiù Tv che ci saranno degli sviluppi nel triangolo amoroso con Federico Cattaneo e Marcello Barbieri e ci sarà finalmente la resa dei conti. In dettaglio, la Pellegrino riuscirà ad incontrare il Cattaneo, tornato dalla Svizzera dopo l'esito favorevole dell'intervento chirurgico, a cui si è sottoposto.

Poi, Federica ha raccontato che il suo personaggio si troverà in balia di sentimenti diversi, tanto da dichiarare: "Nemmeno io so come si concluderà questo triangolo amoroso".

Ci saranno colpi di scena legati alla gravidanza di Ludovica nelle ultime puntate

Dopo Federica De Benedettis, anche Giulia Arena ha dimostrato di non vedere l'ora di tornare sul set per girare le scene conclusive de Il Paradiso delle Signore.

A tal proposito, l'attrice è stata intervistata dai microfoni 'DiLei', dove ha rilasciato delle ghiotte anticipazioni sulla sua "particolarissima gravidanza".

Nel dettaglio Giulia, che ricopre il ruolo di Ludovica dal 2018, ha detto che il suo personaggio è mosso "dal desiderio di amore", nonostante sia "antagonista per certi versi".

Infatti, Ludovica non ha esitato a raccontare una bugia per rovinare il sodalizio amoroso tra Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri. La Brancia ha costretto quest'ultimo a rinunciare al suo grande amore per organizzare un matrimonio riparatore, sebbene non vi sia nessun bambino in arrivo. Una bugia, che potrebbe avere le gambe corte, visto che il ginecologo l'aveva avvisata di non fare passi azzardati.

Infine, l'ex Miss Italia ha ammesso che "il finale di stagione avrà molti colpi di scena legati a Ludovica e alla sua particolarissima gravidanza".