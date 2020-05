Proseguono le appassionanti vicende dei protagonisti di Acacias 38, la nota soap opera iberica in Italia con il titolo di "Una vita". Ci giungono, infatti, dalla Spagna nuovi avvincenti spoiler legati alle puntate che il pubblico italiano avrà modo di seguire prossimamente su Canale 5, tutti i giorni esclusa la domenica a partire dalle ore 14.10. Al centro di tutti gli intrighi di "Una vita" ci sarà la riappacificazione di Felipe e Ramon e il peggioramento delle condizioni di salute di Lucia Alvarado.

Ramon racconta la verità a Felipe

Le anticipazioni ci segnalano che stanco di essere etichettato come un omicida da tutti i suoi vicini di casa, Ramon approfitterà di un nuovo scontro con Felipe per confessargli di non aver ucciso Celia.

A quel punto, il Palacios non riuscirà più a trattenersi e confiderà all'amico di aver scontato 10 anni di prigione da innocente e di non aver mai fatto del male a Celia, nonostante sapesse che la donna era l'assassina di Trini. All'epoca, infatti, l'Alvarez Hermoso aveva incolpato Trini per il suo aborto, provocandone la morte per asfissia. Subito dopo aveva sviluppato un morboso attaccamento per la piccola Milagros che l'aveva poi spinta quasi a rapire la bambina se lui non fosse intervenuto in tempo. Da qui la caduta dalla finestra della stanza di Trini che la condusse alla morte.

Ascoltato il racconto del Palacios, Felipe ne rimarrà talmente turbato da non credere inizialmente alle parole dell'amico e aggredirlo verbalmente.

In seguito però, l'uomo cambierà idea grazie all'intervento di Fulgencia che gli confermerà che all'epoca dei fatti la salute mentale di Celia era molto disturbata. Nel frattempo, Ramon organizzerà in chiesa una messa in ricordo di Celia e Trini in modo da riuscire a colpire la coscienza di Felipe e riavvicinarsi a lui.

Sarà proprio nel corso della funzione religiosa che Ramon chiederà scusa al marito di Celia, abbracciandolo e riappacificandosi definitivamente con lui.

Le condizioni di Lucia peggiorano

Nelle nuove puntate di "Una vita", i telespettatori italiani assisteranno molto presto ad un peggioramento delle condizioni di salute di Lucia.

La giovane, infatti, lotterà fra la vita e la morte a causa dell'aggravarsi di un tumore ai polmoni che la consumerà giorno dopo giorno. Preoccupato per le condizioni di Lucia, Telmo manderà a chiamare Felipe e gli confiderà che alla giovane restano pochi giorni di vita. A quel punto, l'Alvarez Hermoso chiederà a tutti gli abitanti di Acacias di pregare insieme chiedendo un vero e proprio miracolo per la madre del piccolo Mateo. La richiesta dell'uomo e il suo evidente sconforto, faranno nascere una serie di pettegolezzi intorno al rapporto fra Felipe e la povera Lucia.