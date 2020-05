Colpo di scena nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera iberica, una presenza fissa dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni di Una vita in programma prossimamente su Canale 5, segnalano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) dimostrerà di aver dimenticato la perdita di Samuel Alday (Juan Gareda) troppo velocemente. In particolare, la donna tornerà ad Acacias 38 in compagnia di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), il suo nuovo marito.

Una Vita: Genoveva scappa da Acacias 38, Felipe indaga sul suo passato

Le trame della soap opera, in programma nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che i telespettatori faranno la conoscenza di Alfredo.

Il banchiere interagirà moltissimo con Genoveva, rimasta vedova di Samuel.

Tutto comincerà esattamente, quando la Salmeron proibirà a tutti i vicini di partecipare ai solenni funerali dell'Alday, in quanto ritenuti responsabili della sua tragica dipartita. In seguito la donna scapperà in tutta fretta da Acacias 38 al ricevimento di una lettera da parte di un certo signor Bryce. Felipe (Marc Parejo), nel frattempo, si insospettirà dell'allontanamento di Genoveva, tanto da fare alcune indagini. Alla fine, l'avvocato Alvarez Hermoso scoprirà che lei e il suo defunto marito erano stati braccati da un delinquente. Perfino Rosina (Sandra Marchena) crederà che alla donna sia accaduto qualcosa di terribile, sebbene non abbia le prove per documentarlo.

Tuttavia, non passerà tanto tempo prima che il vicinato assista al ritorno della vedova di Samuel ad Acacias 38.

La Salmeron si rifiuta di assumere Ursula come domestica

Dagli spoiler di Una Vita, si evince che il ritorno di Genoveva coinciderà con l'occupazione di Ursula della casa di Samuel. Tuttavia, la Salmeron deciderà di non denunciare l'ex istitutrice alla polizia, nonostante la richiesta del suo misterioso accompagnatore.

La Dicenta, a questo punto, cercherà di convincere la nobildonna ad assumerla come domestica nella sua abitazione. Purtroppo, la ragazza non si farà convincere delle implorazioni di aiuto della vecchia istitutrice. Per questo motivo, l'anziana donna troverà ospitalità in soffitta con le domestiche di Acacias 38.

La vedova di Samuel presenta Alfredo alle vicine

Nel frattempo, la vedova di Samuel organizzerà una festa al ristorante Nuovo Secolo XX per annunciare di essersi sposata con il banchiere Alfredo. In questo frangente, la coppia assumerà uno strano atteggiamento, tanto da non comportarsi come marito e moglie. Infatti, dormiranno in camere separate. Col passare del tempo, si scoprirà che tutto questo fa parte di un piano organizzato da Genoveva per vendicare la morte dell'Alday.