Nuovo spazio dedicato alle notizie sulle vicende ambientate ad Acacias 38, che continuano a riscuotere un grande successo di pubblico sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler spagnoli di Una vita, in onda nei prossimi giorni svelano che Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) attraverserà un momento particolarmente brutto della sua esistenza. La vecchia istitutrice, infatti, si troverà da un momento all'altro senza un'abitazione sopra la testa dopo una rivelazione fatta a Telmo Martinez (Dani Tatay). La donna arriverà ad occupare abusivamente la casa di Samuel Alday (Juan Gareda) per evitare di dormire al freddo.

Una Vita: Ursula confessa a Telmo di aver ucciso Eduardo

Le anticipazioni della soap opera iberica, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, raccontano che Lucia morirà in seguito ad un devastante cancro ai polmoni. Telmo apparirà sconvolto dalla tragica dipartita dell'amata, che poco prima di chiudere occhi aveva lasciato tutto il patrimonio dei Marchesi di Valmez a suo figlio Mateo e per questo motivo l'ex prelato era diventato suo amministratore fino al raggiungimento della maggiore età. In seguito, Martinez apprenderà che Eduardo è stato ucciso da una dose di veleno aggiunta nella bevanda da Ursula. In questa occasione, la Dicenta ammetterà di averlo eliminato per dargli una chance con la Alvarado.

Di conseguenza, la donna pretenderà di unirsi all'ex reverendo e Mateo nel loro trasferimento.

La vecchia istitutrice viene sfrattata dai parenti di Torralba

Dagli spoiler di Una Vita, si evince che Telmo non accetterà di portare la madre di Blanca con loro, sebbene decida di non denunciarla per l'omicidio di Eduardo alla polizia.

Dopodiché, l'uomo la obbligherà a non seguire più lui e il bambino per nessun motivo. Ursula, a questo punto, troverà alloggio nella casa di Torralba, fino a quando i parenti del defunto non la inviteranno a lasciare l'appartamento nel giro di pochi giorni. In seguito, la vecchia istitutrice si metterà alla ricerca di una nuova occupazione ma tutti le volteranno le spalle.

La Dicenta occupa abusivamente la casa di Samuel

L'unica a mostrare compassione per la Dicenta sarà Fabiana che le proporrà di lavorare come serva nella pensione Buenas Noches. Peccato che la signora rifiuterà la proposta per superbia, per poi cambiare idea. Alla fine Ursula si troverà a dormire in mezzo alla strada visto che Servante e la collega assumeranno Carmen al suo posto. Tuttavia la madre di Blanca troverà una momentanea sistemazione,rubando le chiavi dell'appartamento lasciato libero dalla vedova dell'Alday. Rosina e Casilda, però, si accorgeranno di una presenza nella vecchia casa di Samuel.