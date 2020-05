Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Una vita. La TV Soap iberica, ideata da Aurora Guerra, ormai ha un ruolo centrare nel cuore dei milioni di fan. Attualmente, gli episodi di Una Vita vanno in onda dal lunedì alla domenica, sabato escluso, su Canale 5, alle 14.10.

Nella settimana dal 24 al 29 maggio, Genoveva berrà troppo vino e ferirà, involontariamente Rosina, Ramon cercherà di parlare con Felipe e i genitori di Cinta scopriranno una dura verità sulla figlia.

Ecco, nel dettaglio, cosa accadrà negli episodi di Una Vita durante la settimana dal 24 al 29 maggio

Una Vita, anticipazioni dal 24 al 29 maggio: Genoveva viene arrestata

Negli episodi di Una Vita fino al 29 maggio, il pubblico assisterà all'arresto di Genoveva.

La donna, infatti, affacciata sul suo balcone, annegherà i suoi dispiaceri nell'alcool e, involontariamente, farà cadere la bottiglia di vino. Proprio in quel momento, Rosina passerà sotto alla finestra e si ferirà al braccio. Susana e Rosina segnaleranno l'accaduto al commissario Mendez, che deciderà di portare Genoveva in carcere per una notte.

Samuel proverà ad aiutare sua moglie e parlerà con Liberto chiedendogli di convincere Rosina e Susana a ritirare la denuncia. Quest'ultime non faranno alcuno sforzo per assecondare la richiesta di Liberto, ma per fortuna l'uomo riuscirà lo stesso a liberare Genoveva

Spoiler degli episodi di Una Vita fino al 29 maggio: Cinta è stata espulsa dal collegio

Le anticipazioni di Una Vita dal 24 al 29 maggio rivelano che Telmo accetterà, a malincuore, l'invito di Lucia a lasciare la città.

Il piccolo Mateo, però, interferirà con la sua decisione e gli chiederà di rimanere ad Acacias. L'uomo, all'ultimo momento, cambierà idea.

Nel frattempo, Josè Miguel avrà una brutta sorpresa: leggerà una lettera da parte del college di sua figlia dove apprenderà che la ragazza è stata espulsa dall'istituto.

L'uomo e Bellita saranno molto arrabbiati con Cinta e le diranno che è giunto il momento per convolare a nozze.

Intanto, Marcellina chiederà a Jacinto di aumentare i loro incontri intimi. Infatti, se vogliono diventare genitori, dovranno insistere affinché sia possibile una gravidanza.

Una Vita, trame fino al 29 maggio: Felipe minaccia Ramon

Negli episodi di Una Vita dal 24 al 29 maggio, Ramon, nonostante il parere contrario di tutti i suoi amici, deciderà di avere un confronto con Felipe. Infatti, l'uomo è davvero preoccupato per la dipendenza dall'alcool del suo ex amico. Felipe, però, non prenderà affatto bene il loro incontro e gli punterà contro un paio di forbici.

Fortunatamente, Augustina assisterà alla lite e riuscirà ad intervenire per placare la furia di Felipe.

Intanto, Cinta avrà il suo primo appuntamento con un pretendente. Il giovane si chiama Alberto e i due mangeranno insieme in un ristorante. L'incontro non andrà come previsto, infatti il ragazzo apparirà noioso e logorroico.