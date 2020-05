Tempesta d'amore è una soap opera tedesca che vanta 16 stagioni con oltre 3000 episodi all'attivo e va in onda, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 19:35 su Rete 4.

Le Anticipazioni Tv relative alla settimana dal 25 al 31 maggio 2020 raccontano che Christoph sospetterà che Lucy stia distribuendo il suo denaro come 'Angelo di Bichlheim' e la chiamerà nel suo ufficio per farle pressione. Intanto, Annabelle continuerà a non prendere le pillole fornite dalla clinica senza farsi accorgere dal dott. Borg. Al contempo, Tim sarà in preda ai rimorsi di coscienza sentendosi responsabile della salute di Margit, la quale sarà in pericolo di vita.

Christoph sospetterà che Lucy sia l'Angelo di Bichlheim

Le trame della rinomata soap tedesca anticipano che Tim difenderà Franzi con Christoph, permettendo alla ragazza di avere del tempo a disposizione per stare sul suo frutteto assieme all'ispettore biologico. Allo stesso tempo, il Saalfeld inizierà a nutrire seri sospetti che Lucy abbia trovato il suo denaro alla darsena, diventando famosa in città come 'Angelo di Bichlheim', a causa delle sue numerose donazioni.

Christoph, intanto, chiamerà la Ehrlinger nel suo ufficio per metterla sotto pressione ma, in soccorso della ragazza, arriverà Paul che grazie ad un bel discorso proverà a difenderla.

Successivamente, il Saalfeld avvertirà nuovamente il dott.

Borg delle doti manipolatorie di Annabelle, ma il medico ribatterà di avere la situazione sotto controllo avendola immobilizzata, grazie a dei sedativi. Così, però, non sarà perché la Sullivan non ha mai preso le pillole fornite dalla clinica, continuando a meditare il suo losco piano.

Margit è in pericolo di vita

Le puntate di Tempesta d'amore per l'ultima settimana di maggio evidenziano che Tim farà un'ulteriore offerta a Franzi per ottenere il frutteto e, mentre i due stanno dialogando, la Krummbiegl riceverà una spiacevole notizia: Margit è in pericolo di vita.

Al contempo, Robert riuscirà finalmente a riconciliarsi con Valentina, malgrado i due non abbiano preso in considerazione il futuro della figlia.

Intanto, Henry proverà ad organizzare un picnic dai toni romantici con Jessica, la quale però farà presente di essere parecchio impegnata con Bela per gli allenamenti di danza. La Bronckhorst, successivamente, si presenterà alle lezioni di ballo ma, anziché trovare Bela, avrà di fronte Henry.

Allo stesso tempo, Annabelle continuerà nel suo piano diabolico fingendo di essere ipnotizzata ed il dott. Borg sembrerà credere alle sue follie.

Christoph, nonostante le belle parole di Paul, sarà più che mai intenzionato a rientrare in possesso del denaro trovato da Lucy, minacciando la ragazza di denuncia.

Più tardi, Tim sarà in presa ai sensi di colpa per le condizioni di salute precarie della zia di Franzi.

La Krummbiegl, inoltre, carpirà da una dichiarazione di Werner che il responsabile della salute di Margit sarà un incidente causato, appunto, da Tim.

La ragazza dovrà, infine, apprendere a malincuore che il frutteto andrà perso ma, sebbene dovrà sacrificare il suo sogno, sarà entusiasta per aver trovato il vero amore in Tim. Come reagirà il Degen dopo che Franzi le confesserà i suoi sentimenti?