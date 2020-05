Sesta ed ultima puntata di Vivi e Lascia Vivere: le anticipazioni dei due episodi in onda su Rai 1 giovedì 28 maggio 2020 si concentrano sulla scelta inaspettata di Laura che, a dispetto delle sue convinzioni, sarà costretta a scendere a compromessi. Una situazione a dir poco drammatica quella che dovrà affrontare la Ruggero, già provata dopo essere stata costretta a raccontare la verità sul suo passato. Sarà troppo forte la paura di veder rovinata la sua vita e, ancora peggio, quella dei suoi figli.

Intanto, l'ansia farà da padrona con Giovanni in ospedale. Il ragazzo è stato investito e la sua famiglia cercherà di farsi forza.

Toni, pur di vedere il ragazzo, prenderà una scelta avventata. Di seguito, le anticipazioni degli ultimi due episodi che chiudono la prima stagione: 'La minaccia' e 'l'addio'.

Ultima puntata di Vivi e lascia Vivere del 28 maggio 2020: la minaccia

Nel primo episodio della fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Laura, ci sarà grande apprensione per le condizioni di salute di Giovanni, ora in ospedale dopo essere stato investito. Che ne sarà di lui? A fargli coraggio ci sarà tutta la sua famiglia, anche se non sarà semplice nascondere dietro i sorrisi una tremenda ansia.

La notizia dell'incidente di Giovanni colpirà nel profondo Toni. Disposto a tutto pur di andare a trovarlo, Toni potrebbe decidere di abbandonare il suo nascondiglio.

In fondo, Giovanni è come un figlio per lui. Stando alle anticipazioni di Vivi e lascia Vivere, Laura dovrà affrontare una situazione del tutto inaspettata. La Ruggero sarà vittima di un orrendo ricatto, che farà crollare le deboli certezze ritrovate. Come se non bastasse, Renato dovrà ripartire e non potrà aiutarla in nessun modo.

'L'addio' chiude la prima stagione di Vivi e lascia Vivere

Nel secondo episodio, 'L'addio', Laura parlerà del ricatto alle sue amiche e compagne di attività. L'unica soluzione possibile è quella di cedere e di abbandonare il loro grande sogno che le ha portate ad avere di nuovo fiducia nel futuro. Non è però questo che Laura vuole, anche se sembrerà alquanto strano, visto la sua indole coraggiosa.

Le amiche della Ruggero invece non saranno affatto disposte a cedere, mentre Laura mostrerà la sua parte più debole.

Come svelano le anticipazioni della sesta ed ultima puntata di Vivi e lascia Vivere in onda giovedì 28 maggio 2020 su Rai 1 in prima serata, Laura avrà paura, una paura che le farà scegliere di non rischiare e di cedere al ricatto. Ebbene sì, la forte Laura, temendo per la sua vita e per quella dei suoi figli, sarà costretta a scendere a compromessi.

Dove rivedere le puntate della fiction con Elena Sofia Ricci

Vivi e lascia Vivere ha ottenuto un grande successo di pubblico, tanto che i fan sperano in una seconda stagione. Un seguito possibile, visto che l'ultimo episodio lascerà aperta una finestra al prosieguo della storyline.

Le puntate della fiction si possono vedere in replica su RaiPlay.