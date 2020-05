Momenti ricchi di tensione caratterizzeranno i prossimi appuntamenti della soap opera Una vita, in programma su Canale 5 tra qualche settimana. Samuel Alday (Juan Gareda) si renderà protagonista di un furto per proteggere la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Il figliastro di Ursula si impossesserà del denaro della raccolta benefica fatta da Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena), prelevandolo dalla bottega di Lolita (Rebeca Alemany) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana). L’ex rivale di Telmo Martinez commetterà la bruttissima azione quando tutti gli abitanti di Acacias 38 prenderanno parte al funerale di Eduardo Torralba (Paco Mora).

A ostacolare il fratello di Diego ci penserà Susana, che non esiterà a mettere al corrente dell’accaduto la nuora e il figlio di Ramon.

Una Vita, spoiler: il decesso di Ariza, Samuel e Genoveva sospettano di Cristobal

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno già visto ad aprile 2019, e che il pubblico italiano potrà seguire prossimamente su Canale 5, ci sarà l'ingresso di Ariza (Jorde Coralles). Quest’ultimo costringerà Genoveva e Samuel a entrare in affari con il senatore Ojeda - Tapia, se non vorranno fare nuovamente i conti con Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo).

Ariza, dopo aver corrotto il senatore promettendogli di fargli avere un’ingente quantità di denaro, farà perdere le sue tracce, senza spiegare il motivo della sua scomparsa. A questo punto Ojeda - Tapia, su tutte le furie per essere stato ingannato, minaccerà Samuel, visto che esigerà di ricevere da lui tutti i soldi che gli spettano. L’Alday, non sapendo come risolvere la complicata situazione, riuscirà a farsi prestare da Liberto ben 3.000 pesetas: quest’ultimo lo farà pur sapendo che potrà scatenare la furia della moglie Rosina, che non approverà il fatto che abbia aiutato il gioielliere.

In seguito i coniugi Alday tireranno un sospiro di sollievo, quando il commissario Aurelio Mendez li metterà al corrente del decesso di Ariza. Samuel e Genoveva sospetteranno che il faccendiere sia stato ucciso da Cristobal e successivamente scopriranno di non essersi affatto sbagliati.

La Salmeron messa in guardia da Marlen, l’Alday sorpreso a rubare da Susana

Nello specifico la Salmeron, tramite una lettera scritta dalla sua amica Marlen (Elisabeth Altube), apprenderà che gli scagnozzi di Cabrera sono riusciti a scoprire che lei e Samuel vivono ad Acacias 38.

Genoveva per non essere rintracciata dal suo ex amante si nasconderà in una pensione, ed eviterà di passeggiare per le strade del quartiere. Samuel, invece, sarà deciso a procurarsi una grande quantità di denaro, con l’obiettivo di fuggire dalla cittadina iberica con la sua amata. Purtroppo l’Alday non riuscirà nel suo intento, poiché nessuno accetterà di concedergli un prestito. Il figliastro di Ursula, dopo aver chiesto invano un aiuto economico a Liberto, Antonito, Lolita, Felipe, e Carmen, non si accontenterà solamente dell’offerta di Lucia. Il gioielliere, deciso a tutti i costi a liberarsi delle rappresaglie di Cristobal, si introdurrà nella bottega "Sueno de Cabrahigo" per rubare l’intero incasso raccolto grazie a Susana e Rosina per far ristrutturare la chiesa di Acacias 38.

Samuel per agire approfitterà del funerale di Eduardo Torralba, visto che metterà piede nel negozio di alimentari gestito dai Palacios, proprio quando i cittadini daranno l’ultimo saluto al marito della Alvarado. Sfortunatamente un imprevisto farà fallire il piano dell’Alday: Susana, dopo averlo colto in flagrante nel caseificio, avviserà subito Lolita.