Domenica 10 maggio, Romina Power è stata protagonista di un collegamento in diretta con Domenica In. Grazie alla complicità di Mara Venier, l'artista italo-americana ha ricevuto una splendida lettera dalla figlia Cristel Carrisi. La giovane ha voluto omaggiare la donna, in occasione della ricorrenza per la festa della mamma.

Cristel si trova a Zagabria assieme al marito ed i suoi due bambini. Il primogenito di Cristel e Davor Luksic, il 10 maggio compie 2 anni. Dunque, terminato il collegamento la famiglia Carrisi-Power si riunirà attraverso delle video chiamate per festeggiare il compleanno a distanza.

Romina Power si commuove in diretta

Mara Venier, dopo una prima chiacchierata amichevole con l'amica Romina Power, ha fatto un regalo all'artista. La conduttrice veneta ha mandato in onda una lettera di Cristel che, inizia così: "Più che auguri per il giorno della festa della mamma, bisognerebbe dire grazie".

La terza figlia di Al Bano e Romina ha raccontato di essere fortunata per essere venuta al mondo e averlo visto con gli occhi della sua mamma. Nella lettera indirizzata alla cantante americana, Cristel ha dichiarato: "Non mi sono mai sentita seconda e mai sentita non ascoltata".

La moglie dell'imprenditore croato ha affermato che, in questi giorni bisognerebbe dire alle proprie mamme quanto mancano.

La giovane ha spiegato che le manca giocare a carte fino a notte fonda con Romina. Le manca sentire il profumo della mamma sparso nelle stanze della casa.

Prima di concludere la lettera destinata alla Power, Cristel ha scritto: "Ti amo perché mi hai insegnato di non rimanere in superficie". Cristel ha rivelato che, sua mamma le ha sempre insegnato a non lasciare mai indietro nessuno e andare oltre alla bellezza di una persona.

Infine Cristel Carrisi ha concluso la lettera con una dolce dedica: "Ti amo anche quando non ci sei". Di fronte a tali affermazioni, Romina Power è rimasta spiazzata. L'ex moglie di Al Bano a fatica è riuscita a trattenere la commozione ed ha ringraziato la figlia per le bellissime parole.

Poi, la donna per sdrammatizzare il momento d'imbarazzo ha ironizzato con Mara Venier: "Giuro che non l'ho pagata".

L'intervento di Cristel Carrisi

Le sorprese per Romina Power non sono finite. Oltre alla lettera, Mara Venier ha fatto intervenire Cristel Carrisi in collegamento da remoto con Domenica In.

La giovane ha confessato di aver lasciato la lettera nella copia originale, perché è stata una riflessione d'impeto sul rapporto con la mamma. Cristel ha ribadito l'amore per la donna che l'ha messa al mondo.

Inoltre la terza figlia di Al Bano e Romina ha confidato di essere stata abituata alla lontanza dei suoi genitori, visto che erano sempre via per lavoro. Infine Cristel ha fatto un plauso alla conduttrice di Domenica In, per come sta portando avanti il programma nonostante le numerose difficoltà.