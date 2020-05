Continuano le emozionanti vicende legate ad Acacias 38. Gli spoiler spagnoli di Una vita relativi a episodi che saranno trasmessi prossimamente su Canale 5, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Ramon Palacios (Juanma Navas) riusciranno a fare pace. In seguito, l'avvocato si dimostrerà particolarmente colpito per la sorte di Lucia Alvarado (Alba Gutiérrez), le cui condizioni di salute peggioreranno notevolmente.

Una Vita: Ramon racconta la verità sulla morte di Trini e Celia

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera spagnola, annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, Ramon accetterà il consiglio di Antonito di raccontare tutta la verità sulla morte di Celia a Felipe.

Palacios, stufo di sentirsi considerato un assassino da tutti gli abitanti del quartiere, approfitterà di un nuovo scontro per urlare la sua innocenza davanti all'avvocato. In questa circostanza, Alvarez Hermoso apprenderà che il suo ex amico ha scontato una lunga condanna in carcere da innocente. Il padre di Antonito, infatti, rivelerà al vedovo di Celia che sua moglie aveva provocato la morte di Trini dopo averla incolpata dell'aborto. In seguito, la donna aveva sviluppato una strana ossessione nei confronti di Milagros, tanto da spingerla a tentare di rapirla se non avesse incontrato sulla sua strada Ramon. Di qui, la sua caduta fatale dalla finestra dell'appartamento di Trini.

Felipe e Palacios fanno finalmente pace

Felipe apparirà incredulo dinnanzi alla versione di Ramon, tanto da inveire nuovamente contro lui. Fortunatamente cambierà atteggiamento quando la tata Fulgencia gli confermerà che la saluta mentale di sua moglie era peggiorata, tanto da averla vista provare ad allattare Milagros.

Il padre di Antonito, a questo punto, cercherà un modo per vincere la freddezza del suo migliore amico, tanto da organizzare una messa in suffragio di Trini e Celia, dove inviterà anche Alvarez Hermoso. Durante la celebrazione, l'avvocato non potrà fare a meno di porgere le sue scuse a Palacios e i due si abbracceranno davanti a tutti i paesani radunati intorno a loro.

Poi, l'avvocato inviterà i vicini a non isolare più l'amico in quanto estraneo al decesso di Celia. Una gioia che durerà poco visto che la notizia della riappacificazione verrà turbata da un'altra tragedia.

Lucia sta morendo in ospedale

Purtroppo la salute di Lucia peggiora a vista d'occhio, tanto che Telmo informerà Felipe che ormai le restano poche ore da vivere per l'aggravarsi di un tumore in fase terminale ai polmoni. Per questo motivo, Alvarez Hermoso chiederà a tutti gli invitati di pregare per la madre di Mateo, in gravi condizioni in un letto d'ospedale. Infine Martinez, profondamente addolorato per le condizioni della Alvarado, sarà ancora una volta al centro dei pettegolezzi visto che non si staccherà un attimo dal suo capezzale in attesa di un miracolo.