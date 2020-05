La soap Una vita, nei prossimi episodi in onda su Canale 5, vedrà sempre più protagonista Genoveva Salmeron. Le trame inerenti alle puntate in onda dal 17 al 22 maggio, rivelano che la moglie di Samuel riuscirà a ingraziarsi Susana e Rosina, ma poi si farà vedere mentre amoreggia con suo marito davanti alla finestra. Cinta continuerà a mentire ai suoi genitori e cercherà di uscire di nascosto di notte, mentre Eduardo minaccerà Lucia affinché non veda più Telmo. Ursula affronterà l'ex sacerdote e gli chiederà di lasciare il quartiere per il bene di Lucia e Mateo.

Una vita, Telmo si confida con Ursula: pensa di essere il padre di Mateo

Le trame di Una Vita, delle puntate in onda dal 17 al 22 maggio, rivelano che Telmo parlerà con Ursula e le svelerà che sospetta che il piccolo Mateo possa essere suo figlio. Eduardo, temendo che la presenza del Martinez possa fargli perdere Lucia, lo affronterà e gli ordinerà di non avvicinarsi mai più né a sua moglie, né a Mateo. Genoveva riceverà una lettera dalla sua amica Marlen, la quale la metterà al corrente del fatto che i soldi che le ha inviato sono arrivati. La Salmeron sarà molto felice per tale notizia, per questo motivo ascolterà i consigli di Carmen per fare in modo che le vicine di Acacias la accettino. Liberto chiederà a Susana di fare pace con Lolita, mentre i Dominguez chiameranno un esorcista che potrebbe aiutarli a scacciare lo spirito di Celia dalla loro casa.

Cinta incontrerà Fabiana e Marcelina e parlerà con loro del flamenco. Aranxta noterà lo strano atteggiamento della giovane, per questo cercherà di capire per quale motivo incontri spesso le domestiche.

Una vita, spoiler al 22 maggio: Cinta cerca di uscire di casa in piena notte

Gli spoiler di Una vita, dal 17 al 22 maggio, raccontano che l'amicizia tra Carmen e Ramon diventa sempre più solida.

Telmo si farà coraggio e domaderà a Lucia se Mateo è suo figlio, ma la Alvarado negherà assolutamente questa ipotesi e gli chiederà nuovamente di lasciarla in pace una volta per tutte. Susana accetterà di riappacificarsi con Lolita, ma pretenderà che sia lei a scusarsi per come l'ha trattata. Ramon chiederà a Carmen di tenerlo costantemente informato sulla situazione di Felipe e la domestica accetterà con piacere di farlo.

Cinta cercherà di uscire di casa in piena notte e farà molto baccano. José Miguel e Bellita, impauriti, crederanno che quei rumori derivino dalla presenza del fantasma di Celia, mentre Arantxa avrà il sentore che la ragazza stia nascondendo qualcosa e la coglierà sul fatto. Camino avrà una crisi che farà preoccupare sua madre Felicia e suo fratello Emilio.

Genoveva amoreggia con Samuel davanti alla finestra

Nei prossimi episodi di Una vita Genoveva riuscirà a conquistare la fiducia di Rosina e Susana. Tuttavia un grave errore potrebbe rovinare tutto, infatti la Salmeron dimenticherà di chiudere la finestra e per questo motivo verrà vista da tutto il quartiere mentre amoreggia con suo marito Samuel.

Questa situazione genererà un nuovo scandalo ad Acacias. Lucia confesserà a Ursula che Mateo è davvero figlio di Telmo. Cinta mentirà nuovamente ad Aranxta, dicendole di avere un corteggiatore basco. Inoltre la Dominguez chiederà a Jacinto d'intercettare per lei una lettera del collegio destinata ai suoi genitori. Eduardo minacciare Lucia: vuole che non veda più Telmo. Liberto proverà a parlare con Felipe, ma quest'ultimo non vorrà sentire ragioni e lo caccerà di casa. Ramon sarà molto preoccupato per l'amico e chiederà a Emilio di non vendere più alcolici a Felipe. Ursula andrà a parlare con Telmo e gli chiederà di lasciare per sempre il quartiere per il bene di Lucia e Mateo.