Le anticipazioni delle puntate di Una vita che andranno in onda dal giorno 1 al 7 giugno 2020 raccontano che Lucia Alvarado sarà contenta di incontrare Telmo Martinez e gli dirà la verità. L'Alvarado,infatti, confesserà all'ex sacerdote che Mateo è suo figlio. Inoltre Cinta farà finta di andare a scuola ma in realtà cercherà di diventare un'artista, mentre Ramon e Felipe discuteranno per un lavoro.

Una Vita: Lucia confesserà la verità a Telmo Martinez

Le anticipazioni di Una vita, ci rivelano che Telmo Martinez scoprirà la verità. Lucia Alvarado gli riferirà che Mateo è suo figlio e che ha nascosto per anni questa cosa solo per essere accettata dalla comunità.

Ora che l'ex sacerdote è a conoscenza della situazione, sarà disposto a tutto pur di riaverli con sé. Inoltre, in queste puntate, vedremo Telmo e Lucia baciarsi appassionatamente. Ma entrambi, sapranno benissimo che Eduardo gli renderà la vita difficile, per questo motivo cercheranno di organizzare un piano per sottrarsi all'ira del Torralba.

Anticipazioni soap opera: Samuel Alday accetterà la proposta di Ariza per salvare la moglie

In queste puntate di Una Vita, arriverà ad Acacias Ariza, un criminale che cercherà Genoveva Salmeron per chiederle un favore. La Salmeron colta di sorpresa dall'arrivo inaspettato di Ariza, finirà per raccontare tutta la verità al marito.

Il criminale li minaccerà e chiederà un aiuto per scappare dalla Spagna e aprire una nuova attività in Messico.

Se Samuel e Genoveva riusciranno a fargli questo favore, lui non dirà a Cristobal dove si nascondono. Per aiutarlo, Samuel Alday parlerà con un suo amico senatore e riuscirà a fargli avere dei soldi e un permesso per andare via dalla Spagna. Alla fine si scoprirà che Ariza verrà trovato morto e che gli scagnozzi di Cristobal scopriranno il nascondiglio di Genoveva Salmeron.

Spoiler puntate giugno di Una Vita: Ramon e Felipe discuteranno

In questi spoiler di Una Vita, Felipe discuterà con Ramon per avergli trovato un lavoro. Felipe non vorrà accettare la nuova mansione a causa dei loro rapporti tesi. Ma Liberto riuscirà a convincere Felipe ad accettare la proposta lavorativa.

Inoltre Cinta farà finta di frequentare il collegio per poter inseguire in tranquillità il sogno di diventare un'artista come sua madre. I genitori, però, scopriranno la bugia e decideranno di darle una lezione. Infine Antonito chiederà un aiuto a Carmen per capire cosa sta nascondendo il padre.

Per vedere come finirà la storia di Lucia Alvarado e Telmo Martinez, bisognerà attendere le prossime puntate italiane che andranno in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 circa.