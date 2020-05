La terza stagione di Station 19 è giunta ormai agli sgoccioli. Questa notte, in America, andrà infatti in onda la sedicesima ed ultima puntata dell'edizione 2020. Inizialmente concepito come un crossover diviso in due parti, l'episodio si intitolerà "Lourder than a bomb" e seguirà le vicende dei più famosi vigili del fuoco di Seattle alle prese con rivelazioni del tutto inaspettate ed un'esplosione che metterà in pericolo la vita del team capitanato da Maya Bishop.

Anticipazioni Station 19 finale, Krista Vernoff sulla protagonista: 'Ha subito perdite enormi'

A poche ore dal rilascio della 3x16, il sito web Entertaiment Tonight ha intercettato la showrunner della serie che ha offerto qualche interessante anticipazione sulla puntata.

Come mostrato nelle foto promozionali, gran parte dell'episodio ruoterà intorno alla protagonista. Andy Herrera, ancora tormentata dai dubbi riguardanti la misteriosa morte della madre, si recherà al Grey Sloan Memorial per assistere Robert Sullivan durante un intervento alla gamba. Sarà proprio lì che la donna incontrerà Meredith Grey. Stremata dal comportamento del marito e dei suoi colleghi, il tenente troverà quindi conforto nelle parole rassicuranti della protagonista di Grey's Anatomy. Ecco come la sceneggiatrice ha commentato l'ultima storyline che ha coinvolto l'impavida Andy:

"Ha subito delle perdite enormi in questa stagione e penso che la mancanza l'abbia letteralmente mandata al tappeto.

È come se avesse scoperto che qualcosa non andava nella storia che le era stata raccontata dal padre. Ha dato l'impressione di essere pazza. Ecco perché continuavo a chiedere ai registi degli ultimi episodi di farla apparire così, ma adesso - ha continuato Krista Vernoff - arriverà Meredith Grey che non la conosce davvero, ma sarà in grado di capirla e di supportarla."

Station 19, spoiler 3x16: un'esplosione metterà in pericolo la vita dei protagonisti

Anche grazie al supporto di Meredith Grey, Andy Herrera deciderà dunque di far chiarezza sul racconto di Pruitt.

Stando alla sinossi pare infatti che la protagonista deciderà di incontrare la zia per scoprire qualche particolare in più sugli ultimi giorni di vita della madre. In attesa di scoprire cosa accadrà alla moglie di Robert Sullivan, l'ultimo episodio di Station 19 sarà teatro di un'altra importante storyline che metterà in pericolo gran parte del team della caserma 19.

Come precisato nella sinossi e confermato nel promo, la presenza di alcuni ordigni - misteriosamente piazzati nei sotterranei del Pac North Hospital - darà vita ad un'esplosione che colpirà Ben Warren, Jack Gibson, Vic Huges, Travis Montgomery e Dean Miller. Come se non bastasse, la sinossi parla di un chirurgo misteriosamente intrappolato tra le corsie dell'ospedale. Sarà proprio lui il medico che sarebbe morto se la sedicesima stagione di Grey's Anatomy non fosse stata interrotta? Per scoprirlo non rimane che attendere la messa in onda dell'episodio di cui alleghiamo il trailer ufficiale: