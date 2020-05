La telenovela di origini spagnole Una vita continua ad essere ricca di colpi di scena. Negli episodi in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana, fino a venerdì 29 maggio, Felipe Alvarez Hermoso arriverà a prendere una drastica decisione. Nonostante Genoveva Salmeron gli faccia intendere di essere cambiata, l'avvocato sarà intenzionato ad abbandonare Acacias 38. Felicia Pasamar invece apprenderà una bruttissima notizia, poiché grazie ad Anabel scoprirà che Camino e Ildefonso non potranno diventare genitori.

Una Vita, trame Spagna: Marcos rende pubblica la sua relazione con Felicia

Non mancheranno colpi di scena nelle puntate di Una Vita in onda in Spagna dal 25 al 29 maggio 2020. Le anticipazioni dicono che Camino non riuscirà a nascondere la propria rabbia quando Ildefonso le dirà di averla sposata pur sapendo che amava Maite. Nonostante ciò la giovane si recherà a casa di Bacigalupe e Marcos avrà un annuncio importante da fare. In particolare quest’ultimo farà sapere a tutti gli abitanti di Acacias 38 di essersi fidanzato con Felicia. Al termine dei festeggiamenti, Anabel - stufa di vedere la sua amica Camino fingere di essere felice al fianco del marito - rivelerà ai presenti che Ildefonso non può avere figli.

Nel contempo a casa dei Palacios continuerà ad esserci parecchia tensione, a causa della politica. Intanto Laura negherà al commissario Mendez di essere stata ricattata da Velasco e Genoveva. Successivamente Jose deciderà di registrare la voce di Bellita per convincerla a creare un nuovo album musicale.

Quando i suoi ospiti se ne andranno via, Marcos rimprovererà la figlia e la costringerà a rivolgere le dovute scuse a Felicia. Quest’ultima chiederà delle spiegazioni a Camino, la quale le confermerà che suo marito è veramente sterile.

Velasco e Laura si affrontano, Felipe vuole partire

Lolita e Carmen saranno intenzionate a far riconciliare i loro mariti, invece Bellita accetterà di registrare un nuovo album ma temerà di essere troppo grande d'età.

Nel frattempo Fabiana e Servante apprenderanno di non aver vinto il concorso, ma soltanto il premio di consolazione. Velasco e Laura si affronteranno sotto lo sguardo di Genoveva. Mendez intanto comunicherà a Felipe di aver offerto un patto a Laura, per farle cambiare la testimonianza che ha rilasciato. A questo punto l’Alvarez Hermoso sarà intenzionato a lasciare Acacias 38, mentre Soledad consegnerà una lettera ad Anabel.

In seguito Ildefonso chiederà delle spiegazioni alla moglie, per aver svelato il suo segreto alla figlia di Marcos. Camino caccerà sua madre in un malo modo dalla sua abitazione, considerandola la responsabile della sua infelicità. Lolita rimprovererà il marito per essere ossessionato dalla politica, mentre Ramon si arrabbierà con Carmen per non aver preso le sue difese.

Per concludere Velasco affiderà un nuovo incarico a Laura, invece Felipe annuncerà la propria partenza. L’avvocato rimarrà fermo nella sua posizione anche se Genoveva gli farà credere di essere una brava moglie, dandogli il consenso di continuare a condividere lo stesso tetto.