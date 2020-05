Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ambientata in un piccolo borgo iberico. Le trame spagnole, in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, segnalano che Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas) incontreranno molti problemi prima di ricongiungersi. Molti protagonisti della soap opera iberica trameranno alle loro spalle. La marchesa Isabel (Silvia Marsò) e Donna Eulalia Castro cercheranno di impedire alla coppia di ritrovarsi.

Il Segreto: Isabel tenta di dividere Francisca e Raimundo

Le anticipazioni annunciano importanti colpi di scena per gli affezionati della soap opera iberica.

In dettaglio, Donna Eulalia metterà a punto un diabolico piano per tentare di dividere per sempre Francisca e Raimundo. La matrona, infatti, deciderà di scappare da Madrid e quindi rifugiarsi a Puente Viejo per fuggire da alcune minacce, pervenute da parte della Castro. Proprio quest'ultima dimostrerà di averla con la Montenegro dopo essere stata internata per alcuni anni in un terribile manicomio per colpa sua. Poco dopo, l'Ulloa deciderà di raggiungere il borgo iberico con la speranza di ritrovarvi la sua amata moglie. Peccato, che Isabel dica al vecchio locandiere di non aver mai incontrato la nobildonna, se il suo piano non venisse tradito dalla domestica Antonita (Lucia Caraballo). Il padre di Emilia (Sandra Cervera), infatti, comincerà a nutrire dei sospetti sulla marchesa, quando vedrà la serva de La Habana raccogliere un mazzolino di fiori, tra i preferiti di sua moglie.

Purtroppo la madre di Adolfo (Adrián Pedraja) continuerà a mentire davanti all'uomo per l'astio che provava nei confronti dell'ex marito della matrona, Salvador.

Donna Eulalia vuole rapire la Montenegro

Dagli spoiler de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni sui teleschermi di Canale 5, si evince che Francisca deciderà di uscire allo scoperto, tanto che Donna Eulalia approfitterà di questa situazione per dare inizio al suo piano di vendetta.

Per questo motivo, la Castro si avvarrà della complicità del tenente Campuzano per rapire e torturare la Montenegro. Un modo, per far soffrire la nobildonna e suo marito Raimundo. Nel frattempo, la matrona riuscirà a mettersi in contatto con Matias Castaneda (Ivan Montes) e Marcela Del Molino (Paula Ballesteros), sebbene non abbia ancora incontrato il marito.

La coppia riuscirà a scappare dalle grinfie di Donna Eulalia, tornata a Puente Viejo più cattiva di prima? In attesa di conoscere nuovi dettagli su questa appassionante story-line, si precisa che lo sceneggiato va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:20 sui teleschermi di Mediaset.