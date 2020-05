A più di un mese dalla messa in onda dell'ultimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, la showrunner della serie ha fornito delle anticipazioni sulla prossima edizione e ha offerto una panoramica sulle prossime storyline che intrecceranno la trama del medical drama con quella del suo spinoff: Station 19.

Krista Vernoff spiega i tagli nel finale di Station 19: 'Non volevo rivelare le trame di Grey's Anatomy'

Il primo argomento su cui si è focalizzata l'attenzione di Krista Vernoff è stato il finale di Station 19. Come ormai risaputo, infatti, nei piani originali degli sceneggiatori il sedicesimo episodio era stato concepito come la prima parte di un crossover con Grey's Anatomy.

La pandemia e la conseguente impossibilità di ultimare la realizzazione dei quattro episodi rimanenti hanno però costretto la donna ad apportare numerosi tagli al finale dello spinoff. Un espediente messo in atto per non anticipare la trama futura del medical drama. L'intenzione di Krista Vernoff sarebbe, infatti, quella di usare le scene già girate - ma non ultimate - per introdurre i telespettatori nell'attesissima diciassettesima stagione. Sebbene con le opportune modifiche, quindi, le storyline previste non saranno cestinate, ma riadattate per la prossima season premiere.

Le parole della showrunner a tal proposito sono state: "Ho dovuto tagliare alcune scene e alcuni dialoghi di Station 19 perché non sarebbero stati soddisfacenti senza l'episodio di Grey's Anatomy.

Ho molte scene da mandare in onda e spero di poterlo fare. Non volevo rivelare quelle trame in Station 19 perché spero di trovare un modo per mandarle in onda in autunno su Grey's Anatomy".

Grey's Anatomy 17, Krista Vernoff sulla nuova stagione: 'Quello che avevamo in mente sta cambiando'

Consapevole che la trama di un episodio finale e quella di una puntata iniziale debbano seguire percorsi ben diversi, Krista Vernoff ha però assicurato che non tutte le scene previste saranno trasmesse nel primo episodio della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy.

L'idea di base, secondo le parole della sceneggiatrice, sarebbe infatti quella di usare le storyline non ancora proposte come base per costruire la nuova trama: "Quello che avevamo in mente di proporre sta cambiando, quindi vogliamo mantenere una parte di ciò che avevamo programmato e cambiarne un'altra.

Non possiamo semplicemente riprendere il piano che avevamo per il finale e proporlo come premiere. Non credo che funzionerebbe. Quindi - ha proseguito la sceneggiatrice -prenderemo quello che sarebbe successo nella 16x22 e manterremo alcune trame, ma troveremo un modo per trasformarlo in un episodio iniziale".

La possibilità di mettere in atto i piani previsti per la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, come precisato da Krista Vernoff, dipenderà tuttavia dalla situazione sanitaria americana. Al momento, infatti, non è ancora permesso agli sceneggiatori di tornare ai tavoli di scrittura.

Nonostante ciò, l'erede di Shonda Rhimes ha annunciato che nei prossimi giorni gli scrittori inizieranno ad imbastire la trama della prossima edizione tramite delle videoconferenze.

La produzione ed il ritorno degli attori sul set, invece, è ancora rimandata a data da destinarsi. Un particolare che potrebbe far slittare ulteriormente la messa in onda della season premiere.