Due dame del Trono Over in lacrime e un cavaliere che lascia lo studio inaspettatamente: sono queste le anticipazioni più interessanti che sono state date sulla puntata di Uomini e donne del 19 maggio. Mentre Valentina Autiero e Gemma Galgani si sfogheranno piangendo per come stanno andando le cose nel loro privato, Nicola Vivarelli uscirà dallo studio per motivi che non sono ancora stati resi noti.

Gemma, Nicola e Valentina: anticipazioni trono over Uomini e Donne 19 maggio

È da poco terminata la prima puntata settimanale di Uomini e Donne: gran parte del tempo si è discusso della frequentazione in corso tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che si sono anche resi protagonisti di un romantico momento in esterna.

A minare questo rapporto, però, ci sta pensando Valentina Autiero: la dama del Trono Over, infatti, non nasconde l'interesse che nutre per il bel 26enne ed ha anche chiesto alla redazione di poterlo incontrare nei camerini qualche giorno prima senza che ci fosse l'intromissione della torinese.

Esasperata dalle continue critiche che ha ricevuto sia dalla 70enne che da Aurora, la romana ha lasciato lo studio in lacrime: domani, martedì 19 maggio, la donna si sfogherà ancora piangendo contro Gemma e i giudizi che darà sulla sua partecipazione al dating-show da circa cinque anni. Anche la protagonista assoluta dei "senior", però, viene mostrata dispiaciuta e con le lacrime in volto nel video di anticipazioni che Witty Tv ha pubblicato da poco sul prossimo appuntamento.

'Sirius' protagonista a Uomini e Donne: liti con Tina e tante spasimanti

A causare il pianto di Gemma nella puntata di Uomini e Donne di domani, potrebbe essere una decisione inaspettata di "Sirius". Nel filmato che ha pubblicato Witty Tv questo pomeriggio, infatti, si vede il 26enne Nicola lasciare lo studio dalla scalinata sulla quale siede Maria De Filippi, quella che porta al backstage.

Cosa sarà successo di così importante da spingere il giovane corteggiatore della Galgani a rifugiarsi dietro le quinte mentre la registrazione era ancora in corso? Il ragazzo, che ha 44 anni in meno della dama del Trono Over, oggi ha rifiutato il corteggiamento di una coetanea che ha contattato la redazione appositamente per conoscere lui, un rifiuto che è toccato anche a Valentina Autiero qualche giorno prima.

La presentatrice del dating show, però, ha informato la torinese che il suo spasimante è molto richiesto dalle signore a casa e, pian piano, tutte arriveranno in studio per poterlo incontrare di persona.

Veronica criticata da Gianni Sperti a Uomini e Donne

Un altro argomento che sarà affrontato durante l'appuntamento di domani con Uomini e Donne Over, è la frequentazione tra Veronica Ursida e Giovanni. I due sono stati criticati tanto le scorse puntate perché, sebbene dicano di piacersi, non sono mai andati oltre qualche abbraccio.

Il 19 maggio, poi, Gianni Sperti non perderà occasione per fare dell'ironia su questa potenziale coppia: "Non me l'aspettavo proprio questa mossa nel copione, per niente proprio".

L'opinionista del dating show probabilmente si riferisce ad una decisione drastica che la dama e il cavaliere hanno deciso di prendere dopo un paio di settimane di indecisione: i protagonisti del format Mediaset sceglieranno di interrompere la loro conoscenza oppure annunceranno di volersi vivere fuori dagli studi Tv?

Valentina Autiero, infine, si ritroverà faccia a faccia con un nuovo corteggiatore che a un certo punto le chiederà il permesso di mostrare a tutti dei messaggi: la faccia stupita che fa la romana nel video di Witty Tv, non lascerebbe presagire a nulla di buono.