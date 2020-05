Nel corso del nuovo appuntamento di Uomini e donne - andato in onda mercoledì 20 maggio 2020 alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset - l’opinionista Gianni Sperti ha punzecchiato la dama torinese Gemma Galgani, accusandola di essere gelosa del suo corteggiatore Nicola Vivarelli, che negli ultimi giorni ha ricevuto più di una attenzione da parte di Valentina Autiero.

Sia Sperti che Tina Cipollari sono convinti del fatto che tra la torinese e il giovane 26enne non ci sia più una semplice conoscenza, ma qualcosa di più. La decisione di Nicola di non accettare il numero di telefono di Valentina, così come rifiutare la conoscenza della giovane Alessia - la giovane 26enne arrivata appositamente in studio per conoscere il cavaliere - hanno indotto i due opinionisti a ritenere che Nicola abbia di fatto dato l’esclusiva a Gemma, quindi i due dovrebbero proseguire la loro conoscenza fuori dal programma.

Gianni Sperti provoca Gemma Galgani

A più riprese Nicola ha però tenuto a precisare che lui e la dama non sono innamorati. Dopo la proposta di Maria a Valentina di ballare con Sirius, Gianni Sperti ha approfittato per punzecchiare Gemma Galgani, dicendole: "Sei gelosa, non negare". La dama torinese ha replicato in modo piccato che Nicola può fare quello che vuole. Ma non è tutto perché l’ex compagna di Giorgio Manetti ha ricevuto subito dopo un’altra doccia fredda, infatti Maria ha chiesto un commento a Vivarelli, che senza tanti giri di parole ha precisato che a prescindere da tutto lui e Gemma Galgani non sono né fidanzati né sposati, quindi se volesse fare qualcosa non avrebbe timore a farla.

Il 26enne ha poi proseguito dicendo che lui vuol fare capire a tutti che la sua non è paura di quello che può pensare Gemma. Le parole di Vivarelli hanno però suscitato la reazione di Sperti che ha domandato in modo sarcastico se fosse stato l’unica persona nello studio a essersi accorto della gelosia di Gemma Galgani, che nelle puntate precedenti, per la prima volta, ha abbandonato il suo savoir faire per mandare pubblicamente e platealmente a quel paese il suo cavaliere.

Gemma ha cercato di chiarire che la sua reazione così colorita è scaturita in seguito alla necessità di un chiarimento con il giovane 26enne. In questo botta e risposta generale che ha infiammato i presenti in studio - così come il pubblico da casa - è scesa in campo anche la bionda opinionista Tina Cipollari.

L’ex di Kiko Nalli ha approfittato del momento per attaccare nuovamente la Galgani, facendo notare il fatto che l’infelice sortita di Gemma ha fatto venire fuori in realtà proprio il suo lato più vero.

Nuovo attacco di Giorgio Manetti contro Gemma

A non credere alla genuinità di Gemma è anche un ex volto noto del programma di Maria De Filippi, Giorgio Manetti, che conosce bene la dama grazie al loro passato flirt. Nel corso di una recente intervista, l’ex cavaliere ha ribadito che - a suo dire - la torinese non sarebbe per niente interessata a Vivarelli e che in realtà non sarebbe neanche in cerca dell’amore. Poi il rammarico per non aver sfruttato ai tempi la dama per la sua popolarità, perché lui non era in cerca di visibilità ma dell’amore vero.