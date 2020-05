Non accennano a placarsi le chiacchiere su uno dei protagonisti dell'ultima parte di stagione di Uomini e donne: Nicola Vivarelli. Il giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani, infatti, continua a non convincere gran parte del pubblico: tra i più scettici, spicca l'opinionista Biagio D'Anelli. Sui social network, infatti, si vocifera con insistenza che Sirius finga interesse per la dama del Trono Over: in realtà, ad aspettarlo a casa ci sarebbe una fidanzata.

Nuovi rumors su Nicola di Uomini e Donne

A credere nella frequentazione in corso tra Gemma e Nicola a Uomini e Donne, pare siano davvero in pochi.

Il pensiero che un ragazzo di appena 26 anni provi interesse per una signora che ha più del doppio della sua età, fa storcere il naso a gran parte dei telespettatori da circa un mese e mezzo a questa parte.

Tra coloro che manifestano parecchi dubbi sulla sincerità del giovane spasimante di Gemma Galgani, c'è anche Biagio D'Anelli, opinionista di molti programmi Mediaset e spesso informato su quello che accade nelle vite private dei personaggi famosi del momento.

Tramite i suoi profili social, dunque, il pugliese ha deciso di lanciare un'inedita ed interessante indiscrezione sull'ufficiale di Marina che sta provando a conquistare il cuore della protagonista del Trono Over.

Voci sul privato di Sirius, volto di Uomini e Donne

Un post che Biagio ha pubblicato alcune ore fa su Instagram, dunque, recita: "Abbiamo riso e scherzato, ma ora dirò la verità perché non è giusto prendere in giro la gente e la redazione di Uomini e Donne".

D'Anelli, che in passato è stato spesso al centro di Gossip e notizie "scottanti" sui personaggi del momento, ha sentenziato: "Nicola è felicemente fidanzato".

Oltre a riportare la voce sul presunto status sentimentale di ragazzo impegnato di Sirius, l'opinionista ha fatto sapere che la madre e la compagna del 26enne sarebbero d'accordo con lui nel tacere la sua vera vita privata.

"Si è messo d'accordo con entrambe per rimanere attaccato al carrozzone della popolarità.

Mi dispiace per Gemma", ha concluso Biagio nello sfogo che molti siti e blog stanno riportando nelle ultime ore.

Futuro incerto per Gemma dopo la fine di Uomini e Donne

Il gossip sulle bugie che Nicola starebbe raccontando a Gemma e a tutto il pubblico di Uomini e Donne sulla sua vita amorosa, sta cominciando a prendere piede sul web: sono in molti, infatti, a credere all'indiscrezione che ha lanciato Biagio D'Anelli su uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo mese di programmazione del dating-show.

Chissà come reagirà la già gelosissima Galgani nel leggere la notizia secondo la quale il suo giovane corteggiatore la starebbe prendendo in giro perché ad aspettarlo a casa ci sarebbe un'altra persona, con la quale farebbe felicemente coppia fissa da molto tempo.

Il format di Maria De Filippi, però, potrebbe non avere il tempo materiale per chiarire questa storia: la data prevista per la messa in onda dell'ultima puntata prima delle vacanze d'estate, è il 9 giugno, perciò restano davvero pochi appuntamenti da registrare prima di rimandare tutte le vicende del cast a settembre.

Stando a quello che si vocifera in rete, l'ultima registrazione prima dello stop dovrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì prossimo: sarebbe questa l'unica occasione per Gemma per domandare a Sirius quanto ci sia di vero dietro al gossip che lo vorrebbe già impegnato.

Sempre nel corso della puntata che avrà luogo tra pochi giorni, Giovanna Abate farà la sua scelta tra Davide Basolo e Sammy Hassan dopo mesi trascorsi a conoscerli e a discutere animatamente con loro.