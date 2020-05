La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Uomini e donne pare stia per subire un primo piccolo stop. Stando alle anticipazioni che Witty Tv ha fornito sulla puntata che andrà in onda il 29 maggio, sembra che la protagonista del Trono Over manifesterà delle perplessità sul suo giovane corteggiatore. Valentina Autiero inoltre non si sarebbe ancora fatta da parte e proverà ad intromettersi di nuovo nella frequentazione tra la collega e il 26enne ufficiale di Marina.

Spoiler sulla puntata odierna di Uomini e Donne

Oggi, venerdì 29 maggio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne.

Le anticipazioni video che ha pubblicato Witty Tv aggiornano i telespettatori sugli argomenti che saranno affrontati in studio tra poco: la protagonista assoluta del giorno sarà Gemma Galgani.

La dama del Trono Over sarà presa di mira da Tina Cipollari dopo la visione dell'esterna che ha fatto con il giovane Nicola durante la settimana: i due hanno mangiato insieme quello che lui ha deciso di cucinare per la signora che sta corteggiando da circa un mese. La torinese però per la prima volta si mostrerà dubbiosa nei confronti del ragazzo che frequenta: nel corso di un faccia a faccia in studio infatti, la donna domanderà al suo spasimante quanti profili possiede sui social network.

Nella protagonista del dating-show dunque pare si stia insinuando qualche perplessità sulla sincerità di Sirius: dopo aver difeso per settimane il rapporto che sta costruendo con il 26enne ufficiale di Marina, oggi Gemma potrebbe cominciare a metterlo seriamente in discussione.

Valentina ancora tra Gemma e Sirius a Uomini e Donne

Nel video contenente le anticipazioni di quello che accadrà nella puntata odierna di Uomini e Donne si vede Valentina Autiero intromettersi ancora una volta nel momento dedicato a Gemma e Nicola. Non è un segreto infatti che la romana provi un forte interesse per il giovane corteggiatore della Galgani e, sebbene lui abbia respinto le sue attenzioni più volte, lei continua a riempirlo di complimenti.

Tina Cipollari inoltre non perderà occasione per ricordare alla dama torinese che, secondo lei, il giovane Vivarelli, appena le cose inizieranno a farsi serie tra loro, le volterà le spalle.

Novità sulla scelta di Giovanna a Uomini e Donne

Oltre che dei primi screzi tra Gemma e Nicola, oggi a Uomini e Donne si parlerà anche di Aurora e della sua conoscenza con Giordano: le anticipazioni di Witty Tv mostrano una Roberta Di Padua sul piede di guerra nei confronti della collega di parterre.

Un'altra notizia che è trapelata nelle scorse ore sul dating-show di Canale 5 è quella riguardante la fine del percorso di Giovanna Abate. Stando a quello che si vocifera sui social network, Maria De Filippi avrebbe comunicato a tutto il cast che la tronista farà la sua scelta durante l'ultima registrazione stagionale del programma, quella che dovrebbe avere luogo tra pochi giorni.

La decisione finale della romana tra Sammy Hassan e Davide Basolo (ex Alchimista) dunque avverrà a porte chiuse e il pubblico potrà vederla in televisione non prima della prossima settimana. La messa in onda delle puntate di U&D infatti dovrebbe terminare il 9 giugno, perciò è molto probabile che l'attesissima scelta di Giovanna sia trasmessa a ridosso dell'ultimo appuntamento prima della pausa estiva.