La conoscenza tra Sirius (Nicola Vivarelli) e Gemma Galgani continua a far discutere, tanto che anche l'ex opinionista di Uomini e donne, Karina Cascella, si è sentita in dovere di dire la sua sulla vicenda, non risparmiando attacchi al vetriolo alla coppia. In particolare, nel suo ultimo intervento, Karina Cascella se l'è presa con il 26enne ufficiale di marina reo, a suo dire, di fingere un interesse per la dama torinese solo per apparire in tv, facendo solo una figura di ''m....'' Accuse pesanti, che fanno seguito a quelle indirizzate a Gemma solo qualche giorno fa, alla quale aveva dato della ''rinc...''.

Karina Cascella scatenata contro Gemma e Sirius

Karina Cascella continua a dire la sua, senza peli sulla lingua, riguardo alla coppia formata da Gemma e Nicola Vivarelli, vero nome di Sirius, il 26enne giunto nel programma di Maria De Filippi perché attratto dalla 70enne dama torinese. Proprio la notevole differenza di età, ha messo in discussione la veridicità dell'interesse di Nicola e ha diviso il pubblico da casa. Anche gli opinionisti in studio credono ad un 'bluff' di Sirius, tesi sposata anche da Karina Cascella la quale, senza mezzi termini, ha invitato Gemma ad aprire gli occhi: ''Tu stai perdendo il cervello'' ha tuonato l'ex opinionista di U&D su Instagram, dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne, dove Gemma Galgani ha avuto uno screzio con il suo corteggiatore a causa di alcune telefonate.

Karina durissima su Sirius di U&D: 'Per avere 5 minuti di visibilità sta facendo una figura di m....'

Già nei giorni scorsi, Karina Cascella non era stata molto tenera nei riguardi di Gemma e Nicola che, a suo dire, si starebbero ridicolizzando davanti a tutti. Nelle ultime ore, è arrivato un nuovo affondo dell'ex volto di Uomini e donne, che ha dato del ''neonato'' a lui e della ''nonna'' a lei.

In particolare, rivolgendosi al giovane Nicola/Sirius ha detto: 'Per avere cinque minuti di visibilità sta facendo una figura di m....' per poi proseguire dicendo come il giovane, secondo lei, sia disposto a tutto pur di stare dieci minuti in televisione. Come un fiume in piena, Karina ha continuato ad inveire contro il corteggiatore, chiedendosi cosa possa trovare in Gemma un giovane di 26 anni: ''Perché non ci racconti cosa ti piace fisicamente di Gemma?''.

Uomini e donne, Karina su Gemma: 'Si umilia da sola'

Rivolgendosi ancora a Sirius, Karina Cascella: ''Davvero pensi di prenderci in giro tutti?'', chiare parole che fanno intendere come lei e gran parte del pubblico di Uomini e donne, non creda affatto al reale interesse del giovane nei confronti di Gemma Galgani. Su quest'ultima inoltre, Karina ha voluto rispondere a coloro i quali la avevano accusata di umiliare pubblicamente la dama torinese. A tal proposito l'ex opinionista di U&D ha tenuto a precisare che Gemma, scegliendo di accettare il corteggiamento di un 26enne, si è umiliata da sola.