Mancano pochi giorni alla scelta di Giovanna Abate a Uomini e donne e sui social network si rincorrono le chiacchiere su uno dei corteggiatori: Sammy Hassan, infatti, è stato tirato in ballo da Deianira Marzano per una conoscenza passata con Lidia Vella. La siciliana ha raccontato che la sua frequentazione col ragazzo sarebbe finita a causa dell'intromissione dell'ex moglie di lui. Il protagonista del Trono Classico ha usato Instagram per replicare a queste voci e per far sapere a chi di dovere che se si continuerà a parlare del suo passato, sarà costretto a ricorrere a vie legali per tutelarsi.

Rumors sugli amori di Sammy prima di Uomini e Donne

Sammy Hassan potrebbe essere la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne: dopo mesi passati a conoscersi e a discutere animatamente, a breve i due termineranno il loro percorso su Canale 5. La decisione finale della giovane, però, in queste ore potrebbe essere condizionata da alcuni Gossip che stanno circolando sui social network sul corteggiatore che sembra avere un netto "vantaggio" su Davide Basolo.

L'influencer Deianira Marzano, infatti, ha usato Instagram per riportare alcune voci che le sono arrivate: pare che lo spasimante della tronista romana in passato abbia avuto un flirt con Lidia Vella, ex concorrente di un'edizione Nip del Grande Fratello.

La napoletana, inoltre, ha informato i curiosi dei motivi che avrebbero causato l'allontanamento quasi immediato tra Sammy e la siciliana: la presunta intromissione dell'ex moglie di lui nel rapporto che stava per nascere.

Lidia Vella conferma il flirt con Sammy di Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le chiacchiere che ha riportato Deianira sul suo conto, Lidia Vella ha deciso di usare il suo profilo Instagram per confermare il tutto.

"Tutto vero. La conoscenza con Sammy è durata da Natale a Santo Stefano, ovvero fino a quando io non ho scoperto la situazione incasinata che aveva con la ex".

L'influencer ha anche raccontato che l'ex moglie di Hassan l'avrebbe insultata sui social network quando è venuta a conoscenza del loro flirt.

La giovane, infine, si è posta una domanda piuttosto provocatoria: "Questa cosa la sapevamo io, lui e la ex. Chi è che ha la bocca larga? Come mai è uscita questa notizia?".

Lidia Vella probabilmente dà per scontato che sia stata la madre del figlio di Sammy a rendere pubblico questo gossip che, a detta della diretta interessata, non era previsto che uscisse sul web proprio ora che lui è protagonista a Uomini e Donne.

La replica di Sammy poco prima della scelta a Uomini e Donne

Nella tarda serata del 29 maggio, anche Sammy ha usato i social network per raccontare la sua verità sul gossip che ha impazzato in rete a partire da ieri.

In alcune Stories che ha caricato su Instagram, Hassan ha chiarito: "Sono amareggiatissimo da quello che sto leggendo e sentendo.

Tirare fuori una cosa successa una vita fa solo per avere un po' di visibilità, lo trovo di una bassezza unica. Il tutto in una settimana molto importante per me".

Il giovane, infatti, si riferisce ai pochi giorni che mancano alla registrazione della puntata di Uomini e Donne in cui Giovanna farà la sua scelta tra lui e Davide Basolo, che il pubblico ha imparato a conoscere con nickname "Alchimista".

Il romano, visibilmente infastidito dai gossip che sono circolati sul suo passato, ha aggiunto: "Attenzione a gonfiarvi la bocca con cose che non stanno in piedi. Questa cosa sta compromettendo la mia serenità e quella di mio figlio".

Il video messaggio del ragazzo si è concluso con seguente avvertimento sia a Lidia che a Deianira: "Se continuate, sarò costretto a procedere per vie legali".