La protagonista indiscussa del parterre femminile del Trono over, Gemma Galgani, ha commentato la frequentazione con Nicola Vivarelli sulle pagine di "Uomini e donne magazine," dove ha raccontato delle forti emozioni che il giovane corteggiatore le sta facendo vivere e provare in questi ultimi mesi.

Nonostante le tante critiche ricevute a causa della grande differenza d’età, Nicola e Gemma sembrano sempre più convinti di portare avanti il corteggiamento. A nulla, quindi, sono serviti i tentativi di intromissione nella coppia da parte di Valentina Autiero, così come di altre corteggiatrici giovani approdate in trasmissione solo per far colpo su Sirius.

Gemma elogia Nicola

A conferma dell'interesse che prova Gemma per Nicola, sono le parole usate dalla dama nei suoi confronti che sembrerebbero attestate come i due abbiano ormai superato la fase della conoscenza. Gemma ha dichiarato di essere molto soddisfatta da questa esperienza e di essere molto ripagata dalle attenzioni di Nicola che non a caso aveva scelto come nickname Sirius, ovvero la stella più luminosa del firmamento. Ed è proprio così che Gemma lo vede e percepisce. Nonostante la lontananza, i messaggi di Sirius hanno sempre molto coinvolto e incuriosito Gemma, tanto che la dama non pensava proprio potessero provenire da una persona così giovane.

A chi non fa che criticare la loro frequentazione Gemma ha lanciato provocatoriamente una domanda, cioè quella di quante persone possono dire di aver visto arrivare un uomo in divisa della marina al primo incontro oppure ricevere fasci di rose rosse e tanto altro.

La risposta a Valentina Autiero

Gemma ha risposto anche a Valentina Autiero che aveva attaccato in ogni modo la sua frequentazione con Nicola, per poi far passare la dama come una persona fin troppo ingenua, incapace di capire che Sirius vuole solo prendersi gioco di lei. Valentina Autiero inizialmente ha detto che Nicola era troppo giovane anche per lei, per poi cambiare completamente idea, avanzando perfino la richiesta dello scambio dei numeri e tanto altro, come il presunto scambio di sguardi che afferma di aver avuto con Nicola in più di un'occasione.

Secondo Gemma, la sua collega di parterre avrebbe potuto attendere che si definisse il corteggiamento tra lei e Sirius. “La mia vita adesso riparte proprio da Nicola” ha proseguito la dama, che sembra finalmente aver trovato un partner ideale che le assicura tutte quelle attenzioni che lei aveva dato invece agli altri suoi precedenti partner.

Gemma ha concluso ringraziando Nicola perché, indipendentemente da quanto durerà la loro storia, lei già sta ricevendo tanti piccoli grandi regali che porterà con sé nel profondo del suo cuore e dei suoi ricordi.