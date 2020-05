Sirius alias Nicola Vivarelli sarà al centro delle vicende anche nella prossima puntata di Uomini e donne, in onda su Canale 5 lunedì 25 maggio. Per il giovane corteggiatore di Gemma, già nella scorsa puntata, sono giunte tre dame, sue coetanee, interessate a fare la sua conoscenza. Presumibilmente, solo nel corso del prossimo appuntamento, si capirà se Vivarelli accetterà o meno di farle restare. Sta di fatto che, le nuove arrivate, faranno storcere il naso a Gemma, la quale - sempre più presa da Sirius - non vedrà di buon occhio le sue rivali.

Tre nuove corteggiatrici per Sirius/Nicola a U&D

L'ultima puntata di Uomini e donne si è conclusa con l'ingresso di tre giovani pretendenti per Nicola Vivarelli, il 26enne giunto da qualche settimana nel programma, perché affascinato da Gemma Galgani.

È auspicabile che, solo nel corso del nuovo appuntamento, i telespettatori conosceranno la decisione di Sirius in merito alle tre new entry. Deciderà di farle restare o no? Da quanto già andato in onda, si sa che le tre sono poco più che ventenni. Fatto questo, che darà il via ad alcuni commenti sarcastici di Tina.

U&D, anticipazioni: Nicola Vivarelli, deciderà di far restare le tre new entry?

La novità riguardante il suo aitante corteggiatore potrebbe quindi destabilizzare Gemma, la quale, puntata dopo puntata, sembra sempre più presa da Nicola, nonostante la notevole differenza di età tra i due. Dalle anticipazioni sulla prossima puntata, una delle tre giovani giunte a corteggiare Sirius, farà delle affermazioni che faranno sorridere anche Maria De Filippi.

Secondo la logica della ragazza infatti, Nicola dovrebbe provare ad uscire con lei anche solo per avere la conferma del suo reale interesse verso Gemma: "Se non esci con me, come fai ad essere sicuro del sentimento che provi per Gemma?". Una tesi fuori dal comune ma che potrebbe indurre Vivarelli a farla rimanere.

Polemiche e attacchi a Sirius anche da parte dell'ex U&D Giorgio Manetti

Le espressioni di Gemma nel corso della presentazione delle tre ragazze, faranno intuire come questa novità non le sia gradita affatto. In attesa di conoscere gli sviluppi su questa vicenda, continuano le polemiche intorno alla coppia Gemma/Sirius, con il 26enne attaccato anche dall'ex di Gemma Galgani, Giorgio Manetti.

Su U&D magazine, l'ex cavaliere fiorentino ha manifestato tutte le proprie perplessità circa il reale interesse di Nicola nei confronti di Gemma. 'Non credo che un giovane di 26 anni provi attrazione per Gemma', ha infatti dichiarato, domandandosi se Nicola avrà il coraggio di darle 'un bacio profondo'. Perplessità e dubbi che solo il tempo potrà fugare.