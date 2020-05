Le vicende legate a Hope e Liam continuano ad appassionare i telespettatori di Beautiful che, anche nella puntata di lunedì 25 maggio, vedranno i due alle prese con i sotterfugi di Thomas. Il giovane figlio di Ridge infatti, ossessionato da Hope, cercherà di plagiarla cercando di allontanarla da Liam e lo farà sfruttando il dolore che entrambi provano per la scomparsa di una persona cara. Liam, tornato in tutta fretta da Parigi, capirà le macchinazioni dell'ex cognato e avrà un confronto con la moglie, nel tentativo di farle capire come Thomas la stia manipolando, utilizzando il dolore del piccolo Douglas per arrivare a lei.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sta tentando di separare Liam e Hope

Sembra non esserci pace per Hope e Liam dopo la scomparsa della piccola Beth. Oltre a dover superare il dolore per la perdita della figlia, i due dovranno affrontare anche le manipolazioni di Thomas. Il fratello di Steffy infatti, come confidato anche a Sally, avrà tutte le intenzioni di dividere la coppia, approfittando non solo del loro dolore, ma anche del legame instaurato dalla Logan con il piccolo Douglas. Il tutto al fine di avere Hope tutta per sé.

Liam implora Hope di non farsi manipolare da Thomas

Come noto Wyatt, saputo da Sally del piano di Thomas, ha avvertito immediatamente il fratello, il quale ha fatto ritorno da Parigi in fretta e furia, pur di proteggere il suo matrimonio.

Liam sarà furioso per quanto Thomas sta cercando di fare e riterrà che l'ex cognato stia plagiando Hope facendo leva sul suo dolore. Lo Spencer non avrà nessuna intenzione di lasciare campo libero a Thomas e si confronterà con la moglie. Liam arriverà ad implorare Hope affinché non si faccia influenzare da Thomas, cercando di aprirle gli occhi.

Beautiful, spoiler del 25 maggio: Thomas utilizza Douglas per avere Hope

Thomas sta utilizzando Douglas per cercare di arrivare a Hope. Questa la conclusione a cui arriverà Liam e che l'uomo vorrà far capire alla moglie, nel drammatico confronto che avrà con lei. In attesa di capire se Lo Spencer riuscirà a salvare il suo matrimonio con Hope, dalle anticipazioni sulle prossime puntate, si viene a sapere che vi saranno novità anche in merito a Katie e Bill.

Dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio del magnate, Katie sembrerà tornare suoi suoi passi e deciderà, con l'aiuto di Shauna, di mettere alla prova Bill, al fine di verificare la veridicità dei suoi sentimenti.

Appuntamento con il nuovo episodio di Beautiful lunedì 25 maggio, su Canale 5, a partire dalle 13:40, dove i fan potranno scoprire se Liam riuscirà a far aprire gli occhi a Hope in merito a Thomas.