Nicola Vivarelli, alias Sirius, ha 26 anni e le idee chiare. Andando avanti per la sua strada e senza ascoltare i pregiudizi e le critiche di chi non crede alle sue intenzioni, continua a corteggiare Gemma a Uomini e donne. Nicola, che nella vita è un ufficiale di Marina, ha rilasciato un'intervista al magazine ufficiale della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Il giovane corteggiatore da oltre un mese sta conoscendo Gemma nello studio di Uomini e Donne dopo essersi presentato via chat con il nickname 'Sirius'. Nicola ha 26 anni ed è molto più giovane della Galgani, motivo per il quale sta ricevendo parecchie critiche da parte del pubblico e degli opinionisti, in particolare da Tina.

Sirius sembra non prestare attenzione a chi non gli crede, ribadendo nell'intervista a Uomini e Donne Magazine di essere intenzionato a vivere questa avventura, sperando che arrivi il giorno in cui sarà molto più vicino a Gemma.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: 'Consapevole delle critiche'

'Sirius', nella sua intervista a UeD Magazine, ha spiegato di essersi deciso a scrivere a Gemma per le sensazioni che gli ha suscitato guardandola da casa. La differenza d'età non lo spaventa, - continua - anche perché, viaggiando molto per il suo lavoro, è abituato a confrontarsi con usi e costumi differenti nei vari Paesi.

Il giovane corteggiatore di Gemma è comunque consapevole che, vista la differenza d'età con Gemma, le sue intenzioni potevano essere mal interpretate.

Parte del pubblico e gli opinionisti Gianni e Tina infatti credono che il suo scopo principale sia quello di ottenere visibilità. Pronto alle critiche ma non alle offese, precisa Nicola: ''Ero consapevole delle critiche a cui sarei andato incontro, ma la mia famiglia mi ha sempre spronato ad essere forte'', racconta.

La famiglia di Nicola all'oscuro della sua decisione

Il 26enne ha poi svelato un retroscena sulla sua partecipazione a Uomini e Donne. Pare che la sua famiglia non fosse a conoscenza della scelta di corteggiare Gemma e andare in Tv. La madre di Nicola lo ha visto in televisione, dato che è una fan di Uomini e Donne.

La sua reazione è stata comunque positiva, come afferma Vivarelli: ''Mi ha visto felice''.

Nicola si augura di aver catturato l'attenzione di Gemma. Il 26enne ha raccontato di essere molto felice di come stanno proseguendo le cose, sperando di vivere bei momenti una volta che sarà possibile stare più vicino a lei:''Ci stringeremo le mani e ci guarderemo negli occhi, sarà bellissimo''.

Nicola Vivarelli infine, nella sua intervista a Uomini e Donne Magazine, si lascia andare ad una dolce confessione: ''Io e Gemma siamo l'uno nei pensieri dell'altra'', consapevole di essere tuttavia solo all'inizio di una conoscenza.