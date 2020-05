Nel corso del nuovo appuntamento di Uomini e donne - andato in onda martedì 12 maggio 2020 alle 14,45 su Canale 5 - si è vista la nuova esterna di Gemma Galgani con il suo corteggiatore 26enne Nicola Vivarelli, dove non sono mancati momenti di autentico romanticismo.

Nella clip mandata in onda si è visto che dama e cavaliere si sono incontrati in un parco - mantenendosi sempre a debita distanza in ottemperanza alle misure di contenimento imposte dall'emergenza Coronavirus - dove prima hanno fatto un piccolo gioco con le bocce, poi si sono adagiati sul prato dove era stata allestito un pic-nic.

Nicola stupisce Gemma con nuove sorprese

Nicola ha stupito la dama con un nuovo regalo - il primo presente per la dama è stata una spilla a forma di ancora, regalatale in occasione del loro primo incontro in studio -, cioè un orecchino, che Gemma ha indossato immediatamente.

Ma le sorprese per Gemma non sono certo finite, infatti il cavaliere ha lasciato la dama torinese un attimo da sola per andare a prendere il regalo forse più bello e romantico. Dopo pochi istanti Sirius si è quindi palesato dinanzi alla Galgani con un palloncino grandissimo con su scritto: "Io e te tre metri sopra il cielo".

Gemma è stata piacevolmente sorpresa da questo ennesimo pensiero romantico che Nicola ha pensato di farle vivere.

A differenza di Cuore di Poeta, Sirius sembra proprio aver capito al meglio la dama, rispettando i suoi tempi e corteggiandola come desidera.

Non sembra sia lo stesso per Cuore di Poeta, infatti la dama ha detto che il suo corteggiatore sta andando troppo velocemente, tanto che ha già parlato di amore.

Un sentimento troppo importante, per essere banalizzato con frasi già fatte, ma d'effetto.

Tina Cipollari presenta il nuovo fantoccio

La felicità di Gemma e Nicola suscita le critiche di molti, tra i tanti Tina Cipollari che continua a non credere alle parole dell’ufficiale della marina mercantile. Per canzonare la coppia, l’opinionista ha fatto entrare in studio un’altra delle sue creazioni: la mummia Gems accompagnata dal nipote, un altro fantoccio vestito da marinaretto con le sembianze del giovane Vivarelli.

Gemma ha dichiarato nel corso della trasmissione che lei è contenta della frequentazione con Nicola, perché finalmente sta ricevendo tutte quelle attenzioni che ha sempre desiderato da parte di un uomo.

La dama ha lamentato, infatti, che in passato è stata sempre lei a star dietro ai suoi corteggiatori - tra gli ultimi Juan Luis e Jean Pierre - che l’hanno puntualmente delusa, perché non interessati.

Insomma, sia Gemma che Nicola vogliono viversi questo momento fregandosene dell’opinione degli altri, specialmente degli attacchi che ricevono in studio.