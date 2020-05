Giorgio Manetti, ex corteggiatore di Gemma Galgani, è stato recentemente intervistato dal settimanale Uomini e donne magazine, dove ha parlato della sua attuale vita lontana dalla tv, ma anche commentato la nuova storia tra la dama torinese ed il suo giovane ed aitante corteggiatore Nicola Vivarelli.

Se da un lato Giorgio può vantare di aver avuto tante corteggiatrici ed una storia d’amore, alquanto complicata, con Gemma Galgani, dall’altro oggi l’ex cavaliere si gode una meritata serenità al fianco della sua attuale compagna Caterina.

La nuova vita in campagna di Giorgio Manetti

A Uomini e Donne magazine il Gabbiano ha raccontato la sua vita in campagna, dove può godere di un ampio spazio e impegnarsi in diverse attività, come quella di tagliare la legna, ma anche fare dei piccoli lavoretti come verniciare e imbiancare.

La casa di Giorgio è inserita in una cornice bucolica suggestiva, dove gli ulivi segnano il paesaggio.

Questi giorni di quarantena sono passati quindi nel più completo isolamento, durante il quale i contatti si sono ridotti al minimo. Anche Giorgio ha potuto riabbracciare sua mamma solo da qualche giorno. La signora è una persona indipendente, che vive con il fratello di Giorgio.

La famiglia di Manetti è stata fortunata perché non è stata colpita pesantemente dal Coronavirus, anche se l’ex cavaliere ha raccontato di aver perso degli amici a cui era molto legato. Una perdita straziante.

L’amore per Caterina è nato all’improvviso. Come ha tenuto a ricordare Manetti, la sua attuale compagna è una persona oltre che bella, anche ben educata e seria.

Una gran lavoratrice, che appena arriva a casa dopo una giornata di lavoro, ha sempre voglia di fare.

I commenti di Giorgio su Gemma e Nicola

Giorgio ha ammesso di seguire ancora il dating show di Maria De Filippi che lo ha fatto conoscere al grande pubblico televisivo. Manetti ha rivelato che gli piacerebbe commentare i comportamenti della Autiero e della Ursida, per poi complimentarsi con Tina Cipollari che non lo delude mai.

Giorgio non ha dimenticato di dire qualcosa anche su Barbara De Santi, che però dice essere un po’ stressata. L’ex affascinante cavaliere del Trono over non poteva concludere l’intervista senza lasciare un commento sul nuovo corteggiatore di Gemma, Nicola.

Giorgio non crede che un ragazzo di 26 anni possa avere attrazione per la torinese.

Poi ha affermato che lui all’età di Nicola dava molta importanza alle donne più grandi, anche alle 90enni.

Giorgio ha detto di Nicola: “Pensa davvero di baciarla?”. Poi ha riservato una frecciatina al vetriolo nei confronti della sua ex dicendo di non riconoscere più la Galgani. Prima Gemma era - a suo dire - un incanto e poteva contare su una freschezza mentale, adesso però sembra proprio un’altra.

La storia tra Gemma e Giorgio finì il 4 settembre 2014, per un “ti amo” non detto. Lui era pronto ad uscire dal programma con lei, mentre la dama non si sentiva amata. Per lei non sono bastati i fatti, aspettava anche le parole.