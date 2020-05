Nell'ultima puntata di Uomini e donne, andata in onda lunedì 25 maggio, Nicola ha concesso un ballo a Valentina dopo aver rifiutato la conoscenza con tre ventenni che si erano presentate in puntata per corteggiarlo, restando fermo sulla sua decisione di continuare solo a frequentare Gemma Galgani. Nella puntata che verrà trasmessa domani 26 maggio, verrà fatta vedere la nuova esterna fra il giovane modello e Gemma, in studio la dama torinese accuserà Valentina di scambiarsi like su Instagram con Nicola, mentre arriverà anche un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani e tre corteggiatori per Aurora.

Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 26 maggio: l'esterna da favola fra Gemma e Nicola

La puntata del 25 maggio di Uomini e Donne è terminata con Giovanna Abate messa alle strette dall'opinionista Gianni Sperti, che ha visto in lei un forte interesse nei confronti di Sammy, essendo arrivata a non essere felice di aver rivisto in studio Alessandro Graziani. Sul sito internet di Witty Tv è disponibile il video con circa un minuto di anticipazioni della puntata che andrà in onda martedì 26 maggio. All'inizio del filmato viene fatta vedere una piccola anticipazione dell'esterna fra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore. La coppia è in uno studio con una scenografia che ricorda un palazzo reale, per vivere una serata come nelle favole: Sirius è vestito con un completo elegante, mentre Gemma ha un abito antico.

Ad un certo punto del filmato la domanda fatidica di Gemma Galgani al suo giovane corteggiatore: "Ma tu cosa provi?".

Maria De Filippi a Valentina: 'Tu hai chiesto a lui di messaggiarti su WhatsApp?'

Nella puntata di martedì 26 maggio si vedrà lo sfogo di Gemma sul divanetto avvenuto dopo la registrazione della puntata precedente.

La dama torinese non approva il corteggiamento che Valentina vuole portare avanti nei confronti di Sirius. Gemma Galgani, in riferimento a Valentina Autiero, ha detto: "Ma si può essere così maligni, così perfidi?". Maria De Filippi in studio ha chiesto alla dama romana: "Tu hai chiesto a lui di messaggiarti su WhatsApp?", proprio davanti a questa domanda della conduttrice nascerà un acceso scontro fra le due dame del parterre femminile che si stanno contendendo il giovane Nicola.

La lite fra Gemma e Valentina per via dei like che si scambia con Nicola su Instagram

Gemma è una furia e vuole fare confessare cosa è realmente successo fra Valentina e Nicola: "Devono dire tutta la verità". Gemma Galgani è visibilmente arrabbiata arrivando a rivolgersi a Valentina Autiero con queste parole: "Non parlare più, non mettere più il becco", la dama romana le risponde: "Ma che è roba tua?". La dama torinese prosegue dicendo: "Vi scambiate i like su Instagram?". Il filmato delle anticipazioni prosegue facendo vedere un nuovo corteggiatore che è arrivato per Gemma, mentre anche la dama Aurora avrà tre nuovi corteggiatori da poter conoscere.