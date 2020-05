Nel corso delle ultime messe in onda di Uomini e donne, Valentina Autiero ha fatto molto discutere per essersi frapposta nella conoscenza tra Gemma e Sirius. La Galgani non ha affatto gradito il comportamento della dama, al punto da dare luogo a parecchie sfuriate durante le puntate.

In queste ore, però, Valentina ha fatto un po' di chiarezza in merito al suo interesse per Nicola ed ha esposto delle precisazioni doverose. Nel caso specifico, ha affermato di non aver mai provato a vedere di nascosto il cavaliere. Il suo intento era quello di dare luogo ad una normale esterna con tanto di telecamere al seguito.

Il chiarimento di Valentina su Sirius

Nel corso dell'intervista con Uomini e Donne Magazine, Valentina Autiero ha esordito dicendo di non aver vissuto al meglio le ultime puntate. Il suo stato d'animo è stato fortemente compromesso, specie per il fatto che è stata definita una tentatrice a causa del suo interesse per Sirius. In merito a questo argomento ha fatto delle ulteriori specifiche. L'Autiero ha attaccato Gemma ed ha detto di non aver affatto apprezzato alcune sue dichiarazioni. Nello specifico, ciò che non è andato proprio a genio alla quarantenne è il fatto che la sua interlocutrice l'abbia accusata di non aver costruito niente in cinque anni di programma. Le sue parole sono state queste: "Non posso sopportare che vengano dati giudizi sul mio privato".

Cosa piace all'Autiero di Nicola Vivarelli

Successivamente, poi, è entrata nel vivo della vicenda ed ha commentato il suo interesse per Nicola. Innanzitutto, Valentina ci ha tenuto a chiarire di non aver mai agito in modo losco, come ha lasciato intendere la Galgani. Pertanto ha ribadito: "Non volevo uscire di nascosto con Nicola, avrei voluto fare un'esterna con la redazione al seguito".

La donna, poi, ha aggiunto di essere molto attratta da Vivarelli, nonostante la sua giovane età. Il protagonista, infatti, sembra essere molto più maturo, per questo ha suscitato l'interesse della dama. Quest'ultima, inoltre, ha detto di aver apprezzato parecchio il modo in cui Nicola ha affrontato tutte le tensioni che si sono create in studio a causa del suo interesse per una donna di 70 anni.

Il consiglio per Giovanna Abate

Valentina, poi, ha specificato che la differenza di età che intercorre tra lei e il corteggiatore di Gemma non è affatto un problema. In passato si è trovata a frequentare uomini della sua stessa età, che poi si sono rivelati completamente immaturi. Nicola, invece, sembra essere diverso e questo le piace molto. Nella parte conclusiva dell'intervista, poi, l'Autiero ha voluto dare un piccolo consiglio a Giovanna. La donna ha spronato la ragazza a scegliere la persona che le provoca più emozioni e non quella che le dà maggiori certezze al momento.