Da quando l'Alchimista ha svelato il suo vero volto, il web ha iniziato a cercare notizie su Davide Basolo. Infatti, proprio dai social, è emersa l'identità della ex fidanzata del nuovo corteggiatore di Giovanna Abate: si tratta di Elena Benedini, una bellissima ragazza toscana di 24 anni, che ha partecipato anche alle selezioni di Miss Italia.

Elena Benedini: un profilo Instagram da 15.000 follower

Il nome di Elena Benedini è venuto alla luce quando i social hanno iniziato a indagare sulla vita del misterioso Alchimista. La ragazza ha 24 anni, è toscana di Carrara e in passato, precisamente nel 2016, ha partecipato alle selezioni di Miss Italia.

Al quotidiano La Nazione aveva infatti dichiarato, proprio mentre cercava di arrivare alle serate finali del concorso di bellezza, che da grande le sarebbe piaciuto proseguire gli studi in ambito artistico, o altrimenti diventare un'infermiera, seguendo le orme della mamma. Inoltre, Elena raccontò anche di altre ambizioni: 'Vorrei diventare una modella o fotomodella, magari vincendo una fascia importante a Miss Italia'. Un desiderio che in parte si è realizzato, perché infatti, ad oggi, Elena lavora come ragazza immagine e modella, e nonostante non sia un personaggio pubblico, vanta un profilo Instagram con 15.000 follower.

Elena e Davide insieme per un anno

Secondo quanto emerso delle indiscrezioni del web, Elena Benedini e Davide Basolo sarebbero stati fidanzati per circa un anno, dal 2017 al 2018.

Elena sarebbe stata l'ultima storia veramente importante de l'Alchimista, e i due ex innamorati non si sarebbero lasciati in buonissimi rapporti. Da quel momento, Davide sembrerebbe non aver avuto altre relazioni concrete, salvo poi conoscere Giovanna che potrebbe essere la prima ad avergli fatto ritornare la voglia di una conoscenza stabile, volta all'amore.

Elena e il post sull'Alchimista: 'Per me è stata certezza dal primo momento'

Quando le anticipazioni di Uomini e Donne hanno rivelato l'identità dell'Alchimista, Elena Benedini ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, facendo chiaramente capire di aver intuito la presenza del suo ex fidanzato nel programma praticamente da subito: 'Per coloro che avevano dei dubbi, oggi sarà una scoperta, per me, invece, è stata una certezza dal primo momento'.

Il post veniva accompagnato con un 'In bocca al lupo' finale, e la maschera di Dalì come emoticon, la stessa che utilizzava l'Alchimista. Dopo queste parole pubblicate su Instagram, Elena non è più tornata sulla questione, preferendo il silenzio e il rispetto verso il percorso dell'ex fidanzato.