Come tutti i telespettatori di Uomini e donne avranno avuto modo di vedere, ieri Alessandro Graziani ha deciso di eliminarsi. Il giovane ha ammesso di non sentire più l'esigenza di continuare a stare in studio dato che Giovanna Abate sembra troppo presa da altri percorsi. Dopo questa decisione, poi, il ragazzo ha rilasciato un'intervista al magazine del programma rilasciando delle eloquenti confessioni.

In particolar modo, Alessandro ha detto di essere convinto che la tronista sceglierà Sammy sperando che anche lui le risponda di si. Successivamente, si è soffermato sull'Alchimista ed ha manifestato il suo forte dissenso nei suoi riguardi.

Infine, non sono mancati dei riferimenti anche a Pago e Serena Enardu.

Cosa pensa Alessandro di Sammy e Giovanna

Alessandro Graziani si è molto aperto durante l'intervista con Uomini e Donne Magazine. L'ex tentatore di Temptation Island è partito, naturalmente, dalla fine del suo percorso nel talk show pomeridiano: "Ero diventato intollerante a questo modo di fare infantile". Il suo riferimento è immediatamente andato al suo ex rivale in amore Sammy Hassan. Il giovane, però, non ha potuto fare a meno di soffermarsi sul fatto che l'Abate è molto presa da lui. Secondo il suo punto di vista, infatti, la dama sceglierà proprio il romano. Su questa specifica questione l'ex corteggiatore ha aggiunto: "Credo sarà lui la scelta e mi auguro le dica di si".

Il giudizio su Davide Basolo

Sull'Alchimista, invece, è stato decisamente meno clemente. Davide Basolo, infatti, sarebbe secondo Alessandro un calcolatore che ha studiato i passi falsi suoi e di Sammy per potersi presentare alla corte di Maria De Filippi e farsi avanti per la ragazza. Dalle sue parole, quindi, è trapelata una certa insofferenza alla sua persona.

Successivamente, poi, l'attenzione si è spostata su ciò che farebbe nel caso in cui Giovanna dovesse cercarlo. In merito a questo argomento, Alessandro ha detto che non è disposto a tornare indietro, tuttavia, non le negherebbe mai un confronto costruttivo. Pertanto la sua porta resta ancora un po aperta.

Graziani parla anche di Pago e Serena

Nella parte conclusiva dell'intervista Graziani ha fatto infine menzione anche a quanto stia accadendo tra Pago e Serena Enardu. Ricordiamo, infatti, che lui fu parte delle cause che misero in discussione il rapporto tra i due fidanzati. Su questo, il protagonista dell’intervista ha dichiarato di continuare a pensare di non essere stato lui la causa principale della rottura tra i due. A maggior ragione adesso, crede di non fare assolutamente più parte della vita della Enardu.