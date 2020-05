La quinta puntata di Vivi e lascia Vivere va in onda giovedì 21 maggio 2020 su Rai 1. Le anticipazioni dei prossimi due episodi vedono Laura alle prese con il difficile rapporto con i figli che hanno perso la fiducia in lei dopo le rivelazioni sul suo passato. Il ritorno di Roberto, suo marito, non farà altro che destabilizzare gli equilibri già precari.

Toni, invece, dopo essersi ripreso dal malore, prenderà una decisione inaspettata, non sapendo che il peggio sta per arrivare. Gli spoiler di Vivi e lascia Vivere rivelano inoltre che Giada spezzerà il cuore di Laura, mentre Giovanni sarà vittima di un brutto incidente che potrebbe avere gravi conseguenze.

Anticipazioni Vivi e lascia Vivere del 21 maggio

Continua ad appassionare la fiction con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini in onda su Rai 1. La formula vincente di questa storia moderna è un mix di trame avvincenti, personaggi reali che non hanno paura di mostrare le debolezze e il messaggio di speranza che vuole dare. Da una crisi si può uscire, come ha fatto Laura. E mai, come in questo particolare momento storico, si ha bisogno di speranza.

Giovedì 21 maggio su Rai 1 andranno in onda altri due nuovi episodi, precisamente il nono e il decimo, che vedranno Toni e Laura far fronte alle conseguenze delle loro scelte. Per Giada, invece, si avvicinerà uno dei giorni più importanti della sua vita.

Equilibri stravolti

Nel nono episodio di Vivi e Lascia Vivere, Laura proverà a ricostruire il rapporto con i suoi figli, ma l'impresa si rivelerà più complicata del previsto. Finalmente Giada sta per conseguire la Laurea, ma deciderà di non invitare sua madre.

Nel frattempo, un inaspettato ritorno scombussolerà ulteriormente la vita di Laura.

Il marito Renato farà rientro a Napoli. A quel punto, Toni si troverà in una situazione piuttosto scomoda e comunicherà alla Ruggero di voler sparire.

Toni accusato di essere un assassino

Nel decimo episodio della fiction su Rai 1, Toni verrà accusato di essere un assassino. Ovviamente, ciò andrà a creare problemi anche all'attività di Laura, che sarà a rischio.

Tuttavia, Renato potrebbe salvare la piccola impresa della moglie, dal momento che ha vinto una grossa somma di denaro.

Le anticipazioni della quinta puntata di Vivi e lascia Vivere in onda giovedì 21 maggio 2020 rivelano inoltre che Renato non avrà messo alle spalle i suoi debiti di gioco. L'unica speranza di salvare l'attività di Laura sarà così vana. Nel frattempo, Giovanni non riuscirà a fare chiarezza nel suo cuore e, come se non bastasse, sarà vittima di un brutto incidente.

Le puntate della fiction possono essere viste anche in replica sul portale gratuito RaiPlay dopo la messa in onda.