Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 18 a sabato 23 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Sally Spectra farà di tutto per riconquistare Wyatt Spencer, però l'uomo dal canto suo riterrà chiuso il rapporto con la donna. Proprio per questo motivo, il figlio di Quinn si lascerà andare ad un bacio molto appassionato con la sua ex fidanzata Flo Fulton.

Quinn sarà felice della rottura di Sally con suo figlio

Quinn non riuscirà a nascondere la sua enorme felicità per la fine della relazione tra la Spectra e Wyatt e lo confesserà anche al figlio.

Nonostante ciò, la ragazza non vorrà rinunciare all'uomo che ama e farà di tutto per riconquistarlo. Intanto, Sally avrà un confronto con Thomas e gli spiegherà che tra lei e lo Spencer non ci sono segreti e quindi gli ha detto tutto ciò che lui le aveva confidato. I due non riusciranno a trovare nessun punto d'incontro, in quanto la donna riterrà di aver fatto la cosa giusta a lasciare la casa in cui viveva con Wyatt. Invece, Thomas dirà che Sally avrà sbagliato alla grande.

Nel frattempo, Zoe metterà nuovamente le cose in chiaro con Flo e gli dirà che non dovranno avere sensi di colpa per aver mentito a Hope, in quanto le due hanno fatto un patto. La donna ha poi continuato dicendo che se la cosa rimarrà tra loro, la verità non potrà mai uscire fuori.

E poi Zoe ha concluso affermando che è molto meglio che la piccola Beth continui a vivere con Steffy a Parigi.

Lo Spencer bacerà Flo

Sally non vorrà darsi per vinta e così deciderà di affrontare Quinn, le dirà di amare ancora Wyatt e non vorrà rinunciare a lui. Nel frattempo però, la donna non sarà a conoscenza che tra lo Spencer e la sua ex Flo rinascerà la passione e i due si lasceranno andare ad un bacio molto appassionato.

Successivamente, Liam tornerà da Parigi e subito andrà a parlare con Thomas. In particolare, l'uomo gli rivolgerà pesanti accuse, in quanto sarà convinto che stia manipolando Hope per allontanarla da lui e abbia approfittato della sua assenza per fare tutto ciò. Intanto, Quinn non prenderà affatto bene l'affronto di Sally e così farà di tutto per agevolare la relazione di suo figlio con Flo.

La donna proporrà a Eric di accogliere Shauna e Flo in casa Forrester. L'uomo si dimostrerà molto generoso e accetterà volentieri la proposta della sua compagna.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi della soap opera americana, per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere tutte le puntate di Beautiful in diretta, potrà recuperarle tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.