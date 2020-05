Il 21 maggio Vivi e lascia vivere arriverà alla sua penultima puntata. La prima stagione che vede come protagonista Elena Sofia Ricci sta ottenendo un grandissimo successo e chissà, magari potrebbe essere rinnovata per una seconda stagione. Intanto, al momento, le uniche certezze saranno le ultime due puntate in onda su Rai 1 e proprio nella quinta, trasmessa il 21 maggio, il ritorno di Renato porterà parecchio scompiglio tra Laura e i suoi tre figli. Per la Ruggero, però, le brutte sorprese non finiranno qui: Toni, infatti, verrà accusato di aver commesso un delitto e questo fatto potrebbe portare dei problemi anche all'attività di Laura.

Anticipazioni 5ª puntata: Renato porta dissapori in famiglia

Nella quinta puntata di Vivi e lascia vivere verranno a galla tutte le conseguenze dovute dal ritorno di Renato a Napoli. L'uomo, infatti, era rientrato nella città partenopea insieme alla figlia Giada, scatenando la furia rabbiosa dei figli nei confronti di Laura. La madre, infatti, aveva mentito ai suoi figli dichiarando che il loro padre fosse deceduto in un incendio. Scoperta la verità, di punto in bianco, i tre ragazzi hanno deciso di lasciare casa.

La Ruggero farà di tutto pur di recuperare il rapporto con i tre figli, ma ogni tentativo sarà vano e tra di loro non ci sarà nessun tentativo di avvicinamento. La batosta per Laura, però, arriverà quando Giada deciderà di non volere la madre alla sua laurea, per questo motivo non la inviterà.

La ragazza proprio non ce la farà a placcare le ostilità con la mamma. Intanto, però, la giovane tornerà da Luciano. Mistero, invece, intorno alla figura di Toni. L'uomo è l'unico a stare veramente vicino a Laura, ma questa loro complicità presto si placcherà: il Romani, infatti, le comunicherà di essere intenzionato a sparire nel nulla, ma per quale motivo Toni ha annunciato questa decisione?

A rischio l'attività di Laura

Dietro il mistero di Toni si racchiude una dura realtà: il Romani, infatti, viene accusato di aver commesso un delitto. Tutto quello che ruota intorno a lui sarà in pericolo, quindi di conseguenza anche l'attività di Laura. Renato, invece, cercherà in qualche modo di risolvere i suoi problemi, soprattutto troverà un modo per saldare i suoi debiti e quale sarà?

Il gioco d'azzardo.

L'uomo, infatti, riuscirà a vincere una grossa somma di denaro, ma nonostante ciò la tranquillità non sarà dietro l'angolo. L'unico figlio maschio di Laura, Giovanni, si metterà nei guai, ma i problemi non finiranno qui: infatti il ragazzo verrà investito. Per scoprire come andrà a finire, l'appuntamento con Vivi e lascia vivere è giovedì 21 maggio alle 21:25 su Rai 1 e in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay.