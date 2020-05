La sesta e ultima puntata di Vivi e lascia vivere andrà in onda giovedì 28 maggio 2020 alle ore 21:25 su Rai 1. Il finale di stagione prevede due episodi dal titolo 'La minaccia' e 'L'addio'. Nell'undicesimo episodio, 'La minaccia', assisteremo allo spavento di tutta la famiglia di Laura che si recherà in ospedale perché in ansia per l'incidente avuto da Giovanni. Nel mentre, Toni si nasconderà perché accusato di omicidio ma, venuto a conoscenza di quanto accaduto, proverà anche lui a raggiungere l'ospedale per far visita a Giovanni, poiché lo considera come un figlio. Nell'ultimo episodio, dal titolo 'L'addio', invece, Laura e le sue amiche saranno chiamate a fare una scelta importante sulla loro attività e mediteranno di cederla pur di salvarla.

Laura, però, lotterà sino allo stremo per far sí che questo non accada e un colpo di scena verrà in suo soccorso.

'La minaccia': Giovanni verrà investito

Gli spoiler del finale di stagione di Vivi e lascia vivere, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai, anticipano che Giovanni subirà un incidente e tutta la famiglia, in pena per lui, andrà in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Allo stesso tempo, Toni dovrà nascondersi perché accusato di omicidio malgrado sia in pena anche lui per Giovanni, dopo aver appreso la spiacevole notizia. L'uomo abbandonerà i timori di essere scoperto dalle forze dell'ordine ed andrà ugualmente a far visita in ospedale al ragazzo, che si accorgerà di amare come se fosse suo figlio biologico.

Nel frattempo, Renato deciderà di ripartire. La Ruggero, come se non bastassero le preoccupazioni per il figlio, subirà un ricatto e dovrà pensare a un modo per venirne fuori.

'L'addio': una scelta importante per l'attività di Laura e le sue amiche

Il dodicesimo nonché ultimo episodio della fiction tv svela che l'attività della Ruggero sarà in serio pericolo di fallimento e le titolari saranno, di conseguenza, chiamate a fare una scelta importante per salvarla.

Laura e le altre si renderanno conto che l'unica strada apparentemente percorribile per salvare l'attività e quindi mantenerla in vita sarebbe quella di cederla a terzi.

Da un lato ci sarà Laura che, sotto ricatto, vorrebbe fare ciò che le viene imposto per paura che possano far del male alla sua famiglia.

Dall'altro, invece, ci saranno le sue amiche che, considerando l'attività in comune come una ragione di vita, lotteranno sino allo stremo per evitare di venderla dopo i tanti sacrifici fatti per avviarla.

Ciò che scombinerà le carte sarà un colpo di scena finale e chissà che magari questo non apra uno spiraglio per una seconda stagione di Vivi e lascia vivere, fiction che si è dimostrata molto apprezzata dal pubblico.