Secondo le ultime anticipazioni della fiction 'Vivi e lascia vivere', nella terza puntata che andrà in onda il prossimo giovedì 7 maggio in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare,Tony il personaggio interpretato da Massimo Ghini si mostrerà molto diverso da quello che sembra, mentre Giada inizierà ad indagare seriamente sulla morte di suo padre Renato.

Giada potrebbe scoprire che Renato non è morto

Nella terza puntata in cui andranno in onda il quinto e il sesto episodio, Laura Ruggero vivrà momenti di grande angoscia perché sua figlia Giada sarà andata via di casa, però Toni aiuterà la donna e con non poche difficoltà riusciranno a ritrovarla.

Nonostante la ragazza torni a casa, inizierà a sospettare sempre di più che la madre non gli abbia raccontato tutta la verità sulla morte del padre perché qualcosa non tornerà nel racconto. La figlia della Ruggero continuerà a lavorare senza stop come cubista nel locale e allo stesso tempo indagherà sulla presunta morte di sua padre. Infatti, la ragazza sarà molto vicina a scoprire la verità su Renato e potrebbe mettere in discussione la versione della madre. I telespettatori già sono a conoscenza che il marito di Laura non è morto, ma ha abbandonato la famiglia e si è trasferito a Tenerife per un'altra donna.

Invece, Giovanni (altro figlio della cuoca) si innamorerà per la prima volta.

Toni e Laura sempre più vicini

Nel terzo appuntamento con la fiction Vivi e lascia vivere, Toni e Laura saranno sempre più in sintonia, non solo sul lavoro ma anche nella loro sfera privata. Infatti, i due si lasceranno andare sul piano sentimentale però allo stesso tempo sapranno bene che questo riavvicinamento non sarà una buona idea, visti i loro trascorsi passati.

Nel frattempo, sul piano lavorativo Laura inizierà ad avere le prime soddisfazioni, in quanto l'attività ingranerà come previsto, ma quando tutto sembrerà andare per il verso giusto ci sarà un nuovo problema da affrontare. In particolare, la primogenita della Ruggero avrà un'avventura non molto piacevole all'interno del locale nella quale lavora. Però, le sorprese non finiranno qui, in quanto la titolare dell'attività di street food scoprirà che Toni sarà una persona diversa da quello che vuole far sembrare.

Proprio per questo motivo, la donna chiederà a l'uomo di lasciare tranquilli lei e i suoi figli.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata, per scoprire ulteriori novità e colpi di scena davvero sorprendenti. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate in diretta televisiva, potrà recuperarle mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.