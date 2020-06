Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rete 4 con la fortunatissima soap opera Tempesta d'amore, che tutti i giorni in preserale tiene compagnia ad una media di circa un milione di telespettatori. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena, molti dei quali avranno a che fare con il dottor Henry che, dopo una serie di inaspettati equivoci, troverà il coraggio per fare la tanto attesa proposta di matrimonio alla sua amata Jessica, così da chiederle di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Gli spoiler di Tempesta d'amore al 19 giugno: Henry chiede a Jessica di sposarlo

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova settimana di Tempesta d'amore dal 15 al 19 giugno 2020, rivelano che, procinto di trasferirsi con la sua amata a Monaco, il bel veterinario ha acquistato un anello di fidanzamento ufficiale che intende donare a Jessica e preso dall'euforia per l'acquisto fatto, decide di mostrarlo anche ad Alfons.

Tuttavia, durante l'incontro con Alfons, Henry precisa che per il momento non intende ancora donare il suo anello a Jessica perché vuole aspettare ancora un po' di tempo, dato che ha altre questioni da risolvere, dopodiché si dedicherà alle nozze. Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui Henry si dimenticherà di nascondere l'anello e, di conseguenza, Jessica riuscirà a trovarlo. Gli spoiler di Tempesta d'amore fino al 19 giugno 2020 rivelano che a quel punto il veterinario non potrà tirarsi indietro, dato che Jessica ha capito che si tratta proprio dell'anello di fidanzamento scelto per lei.

In soccorso di Henry, ancora una volta, arriverà Alfons che riuscirà a fare in modo che l'uomo faccia la sua proposta di matrimonio in una location adatta e suggestiva.

E alla fine, il momento tanto atteso si verificherà in giardino tra tanti palloncini rossi a forma di cuore.

Michael viene messo alle strette da Natasha

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap opera di Rete 4 rivelano che una gazza ladra rischierà di mandare all'aria la proposta di nozze nel momento in cui ruberà l'anello di fidanzamento.

Alla fine, però, tornerà di nuovo sui suoi passi e lascerà cadere l'anello proprio sui due giovani promessi sposi. Un momento decisamente molto toccante, soprattutto per Jessica, che si lascerà andare alle sue emozioni e alla fine accetterà di diventare la moglie di Henry.

E poi, ancora, gli spoiler di Tempesta d'amore fino al 19 giugno rivelano che Michael riuscirà a prendere in giro sua moglie, facendole credere che le tisane che prende hanno avuto l'effetto sperato.

Peccato, però, che Natasha intuirà subito che c'è qualcosa che non va e dopo averlo messo alle strette, scoprirà dallo stesso Michael che ormai è diventato vittima della dipendenza da farmaci.