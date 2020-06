Domenica 21 giugno è stata trasmessa su Canale 5 l'ultima puntata della stagione di Live - Non è la d'Urso. Tra i vari argomenti trattati Elena Morali ha confermato le nozze avvenute a Zanzibar con Luigi Favoloso. Le critiche della Morali all'ex Daniele Di Lorenzo hanno infastidito Barbara D'Urso, che a sua volta ha prontamente ripreso la sua ospite.

Come anticipato nei giorni scorsi da Amedeo Venza, Elena Morali e Luigi Favoloso si sono sposati a Zanzibar con rito Masai. Secondo quanto raccontato dall'ex valletta di Colorado, è stato l'imprenditore campano ad organizzare l'evento per celebrare i 4 mesi di relazione.

Alla conduttrice di Live, Elena Morali ha confessato che presto i due convoleranno a nozze anche in Italia.

Lo scontro tra Barbara d'Urso e la Morali

La relazione tra Elena Morali e Luigi Favoloso prosegue a gonfie vele. La coppia per festeggiare il quarto mese di fidanzamento si è regalata una vacanza a Zanzibar.

Elena Morali ha dichiarato a Barbara d'Urso di essere felice al fianco di Luigi e di non voler più sentire parlare del suo passato amoroso. Per questo motivo quando durante la diretta di Live-Non è la d'Urso è spuntato il nome di Daniele Di Lorenzo, la 28enne ha reagito in malo modo.

La Pupa non ha esitato ad attaccare il suo ex compagno, tanto da tirare in ballo anche la famiglia del produttore cinematografico.

La Morali ha messo in mezzo anche il papà di Daniele che si occupa della ricerca sul coronavirus. Gli argomenti trattati dalla fidanzata di Luigi Favoloso hanno infastidito Barbara d'Urso. La conduttrice Mediaset ha invitato la sua ospite a non parlare di cose delicate.

Quando Elena Morali ha proseguito sulla sua strada, Barbara d'Urso ha ripreso la sua ospite: "Qua decido io, non decidi tu".

La 63enne campana ha continuato: "Ti faccio un saluto a soreta in un secondo". La conduttrice di Live - Non è la d'Urso ha sottolineato che voleva sentir parlare solo del rapporto concluso tra Daniele e la Morali e non della famiglia Di Lorenzo. A quel punto la diretta interessata ha abbassato i toni ed ha chiuso l'argomento ribadendo di non provare nulla per il suo ex fidanzato.

Il commento di Daniele Di Lorenzo

Daniele Di Lorenzo ha commentato sui social le nozze laiche celebrate dalla sua ex Elena Morali con Luigi Favoloso. Il produttore cinematografico ha diffuso gli screenshot di alcuni messaggi ricevuti su Whatsapp dalla 28enne.

Inoltre, Di Lorenzo avrebbe sotenuto che il piano della Morali sarebbe stato quello di lasciare Luigi Favoloso in occasione dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso. Secondo quanto riportato dall'ex della Morali, quest'ultima avrebbe iniziato una liaison con l'ex di Nina Moric solo per ottenere visibilità.

Affermazioni che al momento non hanno trovato un riscontro, poiché Elena Morali nell'ultima puntata di Live ha solamente parlato del matrimonio esotico con Favoloso e non di addii.