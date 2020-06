Domenica 21 giugno su Rai 1 è stata trasmessa la penultima puntata di Domenica In. Tra i vari ospiti del salotto di Mara Venier c’è stato un nuovo collegamento con Stefano De Martino e il cast di Made in Sud. Durante la chiacchierata, la conduttrice Rai ha difeso il danzatore campano dalle voci di Gossip che dipingono il 30enne come una persona infedele a Belen Rodriguez.

Da quando Belen Rodriguez ha ammesso la crisi coniugale con Stefano De Martino se ne sono dette di tutti i colori sui due coniugi: dissapori tra famiglie, ripetuti tradimenti da parte del 30enne e incompatibilità caratteriale.

Nonostante i rumors insistenti, i due diretti interessati non hanno mai rivelati i motivi dell'ennesimo allontanamento.

Mara Venier si schiera con Stefano De Martino

Mara Venier a Domenica In si è collegata con il cast di Made in Sud per celebrare il successo della prima puntata del talk post coronavirus.

Tra una battuta e l’altra non mancato il gossip. La conduttrice veneta ha chiesto a Fatima Trotta e Biagio Izzo come si comporta De Martino dietro le quinte. Mentre la Trotta ha definito Stefano un "discolo", Izzo ha avuto la battuta pronta: “Tutte queste donne che gli vanno dietro”. A quel punto Mara Venier è intervenuta a gamba tesa sull'argomento: “Stefano le respinge tutte”. Insomma, la conduttrice Rai avrebbe allontanato i pettegolezzi su De Martino in merito a una presunta infedeltà ai danni della moglie Belen Rodriguez.

Sulla questione è intervenuto anche il diretto interessato. Il conduttore di Made in Sud ha ironizzato: “Io sono ateo. Non professo più la religione delle donne”. Le parole del ballerino potrebbero assumere un doppio significato: Stefano potrebbe essersi riferito alla situazione con la moglie, oppure potrebbe aver dichiarato di non essere interessato alle altre donne.

Al momento l’unica cosa certa è che la conduttrice di Domenica In per la seconda volta ha evitato di porre delle domande scomode sull'attuale situazione sentimentale di Stefano De Martino.

Stefano e Belen: Roberto Alessi non crede all'infedeltà di De Martino

L'allontanamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non ha ancora un motivo, almeno dal punto di vista pubblico.

Il giornalista Roberto Alessi ha parlato dell'ipotesi che il danzatore campano abbia tradito la moglie e mamma di suo figlio Santiago.

Il direttore di Novella 2000 ha confidato di fare il tifo per la coppia e ha posto dei dubbi sull'infedeltà del 30enne: “Possibile che non mi sia mai arrivata una foto?”. Alessi afferma che gli siano arrivate delle voci sui continui tradimenti di Stefano De Martino ma il giornalista si chiede se siano mai avvenuti. Infine, Roberto Alessi ha tagliato corto sui due coniugi: “Non troveranno mai un'altra persona con cui essere felici”.