Secondo le anticipazioni americane della soap opera Beautiful ci sono state tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Hope e Liam sono tornati a essere una famiglia felice grazie al ritrovamento della figlia Beth.

Invece, facendo un passo indietro delle puntate che stanno andando in onda in queste settimane in Italia, Hope e Liam divorzieranno e Logan sarà sempre più vicina a Thomas che scoprirà il segreto delle scambio delle culle, ma preferirà tacere. Inoltre, il Forrester junior pur di tenere lontani Hope e il suo ex marito, deciderà di drogare quest'ultimo che durante una festa finirà a letto con Steffy.

Successivamente, la notte di passione tra lo Spencer e la sorella di Thomas verrà scoperta dalla Logan e tra i due il rapporto si complicherà ulteriormente.

Nonostante ciò, Liam non si arrenderà all'idea di perdere per sempre la sua ex moglie e così inizierà a indagare sul figlio di Ridge. Queste indagini verteranno soprattutto su Flo (presunta madre naturale di Phoebe).

Douglas dirà a Liam che Beth è viva

Durante le indagini lo Spencer scoprirà la verità su Beth grazie a Douglas che origlierà una conversazione del padre con Zoe e Flo. Infatti, il bambino sarà molto legato a Hope e non vorrà più farla soffrire e così svelerà tutta la verità sullo scambio di culle. Poco dopo, lo Spencer andrà a raccontare tutta la verità a Hope e poi la coppia svelerà a Steffy il tutto.

La sorella di Thomas sarà ignara di tutto e dovrà dire addio alla sua Phoebe.

Hope è la madre legale di Douglas

Successivamente, Hope e lo Spencer si giureranno amore eterno e la donna chiederà il divorzio dal Forrester, sposato durante il periodo di lontananza da Liam. Inoltre, nelle ultime puntate americane prima della sospensione a causa dell'emergenza sanitaria per la Covid-19, Hope e Liam sono nuovamente marito e moglie e si prendono cura sia di Beth che di Douglas.

I due si prenderanno cura anche di quest'ultimo, in quanto dopo il breve matrimonio tra Thomas e Hope, la donna è diventata tutrice del piccolo. Inoltre, dopo il divorzio Hope ha avuto la custodia di Douglas, in virtù dell'inaffidabilità del padre sempre più ossessionato di Hope. Il figlio di Ridge arriverà addirittura a sposare Zoe solo per far ingelosire Logan.

Non ci resta che aspettare la messa in onda di questi episodi in Italia per scoprire ulteriori novità sulla vicenda della figlia di Hope e Liam. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate già andate in onda su Canale 5, potrà farlo tranquillamente tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.