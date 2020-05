Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 6 giugno ci saranno novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Hope Logan verrà manipolata da Thomas Forrester e quindi prenderà la decisione di lasciare Liam Spencer per dedicarsi completamente al piccolo Douglas.

Il Forrester continuerà ad ingannare la Logan

Nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana, Zoe sarà preoccupata e Flo quindi vorrà trasferirsi a casa di Quinn perché temerà che la donna possa rivelare tutta la verità. Proprio per questo motivo, la Fulton affronterà la Buckingham e le intimerà di non dire nulla, proprio in quel momento Hope entrerà e sentirà fare il suo nome e quello della piccola Beth.

E così la Logan vorrà subito spiegazioni dalle due donne, che cercheranno di arrampicarsi sugli specchi e inventeranno scuse molto confuse per giustificare il fatto che stessero parlando della bambina.

Nonostante ciò, Zoe non si sentirà per niente sicura, in quanto Hope era ad un passo dalla verità e così chiederà a Flo e sua madre di tornarsene a Las Vegas e lasciarla in santa pace.

Nel frattempo, Thomas continuerà ad ingannare la Logan e le leggerà una lettera testamento da parte di Caroline, però ovviamente la missiva è falsa, in quanto l'ha scritta stesso lui per manipolarla. Intanto, Wyatt consiglierà a Liam di voltare pagina e tornare a vivere a Parigi con Steffy.

Hope deciderà di lasciare Liam

Nonostante Zoe abbia intimato Flo e Shauna di tornarsene a Las Vegas, le due donne non ne vorranno sapere di andare via e accetteranno l'invito di Quinn a trasferirsi a casa del compagno Eric.

La Fuller sarà felicissima che le due abbiano accettato di andare a vivere da lei, in quanto il suo sogno è che suo figlio Wyatt torni insieme all'ex fidanzata Flo.

Nel frattempo, quest'ultima si sentirà sempre più in colpa per Hope e sarà molto dispiaciuta per averla ingannata, in quanto la Logan si è sempre comportata da amica con lei e l'ha anche accolta nella sua famiglia. Invece, Shauna consiglierà alla donna di non pensare più alle cose passate e di godersi l'ingresso nella famiglia Logan.

Poco dopo, lo Spencer confesserà a Sally di essere tornato a frequentare Flo.

Infine, Hope prenderà la drastica decisione di troncare la relazione con Liam e deciderà di dedicarsi completamente al piccolo Douglas, anche se l'uomo non avrà nessuna intenzione di arrendersi così e deciderà di fare una controproposta alla donna.

Non ci resta che aspettare la messa in onda su Canale 5 delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità. Intanto, chi volesse recuperare le puntate precedenti può farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset Play.